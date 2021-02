Wajahnya Dipasang Jadi Billboard Tanpa Izin, Amanda Manopo Minta Klarifikasi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Amanda Manopo meminta klarifikasi seorang penggemarnya bernama Bayu Setiawan yang memasang fotonya menjadi billboard di sebuah daerah. Di foto itu, posisi Bayu Setiawan yang mengklaim sebagai mantan kekasihnya tengah merangkulnya.

"Hai guys, saya sedang on the way ke suatu tempat di mana banyak banget yang DM-in aku atau nge-tag di Insta Story, katanya ada billboard yang memasang aku sama cowok. Nah sekarang aku sedang menuju ke sana untuk ngecek, semoga ketemu ya,"katanya dalam sebuah video yang diunggah di Instagramnya, Kamis, 18 Februari 2021.

Setelah menjumpai billboard itu, suaranya terdengar kesal. "Oh ini billboardnya. Ya kenapa ya, nama Instagramnya, @bayu.seti41 atau bacanya satu atau wan sih? Aduh bingung deh, coba deh, kamu klarifikasi dulu, emang kita foto bareng? Apa kita pernah ketemu? Apa pernah jadian? Aduh jangan halu-halu deh, mendingan aku tunggu klarifikasinya 1 x 24 jam ya," kata pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu.

Foto penggemar berangkulan dengan Amanda Manopo yang dipasang di billboard. Instagram

Pada unggahan itu, kekasih Billy Syahputra ini menuliskan keterangan, "Ditunggu Klarifikasinya 1x24 jam ya @bayu.seti41," tulisnya.

Di akun Instagram @bayu.seti41 yang menuliskan di bio akunnya kreator digital, banyak mengunggah foto-foto lawan main Arya Saloka di Ikatan Cinta itu. Tapi jika dilihat dari waktu unggahannya, unggahan ini tampaknya disengaja lantaran belum lama dipasang dengan memanfaatkan momentum naiknya nama Amanda Manopo.

Pada unggahan Rabu, 17 Februari 2021, Bayu mengunggah foto yang sama dengan billboard yang dipasang itu. "Penampilanku boleh bercanda, tapi aku gak pernah bercanda waktu minta balikan sama kamu. Beybi @amandamanopo, biar semua orang tahu kalau aku mau serius sama kamu karena Ikatan Cinta kita yang begitu besar. Dukung aku dong teman-teman tuk sampaikan ini padanya," tulisnya.

Amanda Manopo meminta klarifikasi penggemarnya yang memasang billboard wajahnya berangkulan. Instagram

Unggahan teranyar berupa video penjelasannya dengan volume yang sangat kecil berisi penjelasan mengenai pemasangan billboard itu. "Namaku Bayu Setiawan. Aku itu ngefans banget sama Amanda Manopo. Saking ngefansnya, aku itu sering melihat di Instagram Live-nya, Instagram Storynya, nonton sinetronnya, bahkan komen-komen di postinganya. Aku sudah menabung empat tahun, kebetulan ini bulan kasih sayang, jadi saya coba-coba searching, browsing gitu, gimana cara pasang billboard,"ujarnya.

Banyak komentar yang muncul baik di unggahan Amanda maupun Bayu. Kebanyak meledek Bayu. "Fans yang ngadi-ngadi nih mantaaap," tulis @nabi.la851. Tapi ada juga yang menyadari bahwa unggahan ini merupakan strategi pemasaran. "Marketingnya jagoan nih," tulis @marytya.

Nama Amanda Manopo makin melejit sejak membintangi Ikatan Cinta pada Oktober tahun lalu. Di sinetron ini, selain mendapat ketenaran, ia juga terimbas gosip terlibat cinta lokasi dengan Arya Saloka yang terus dibantahnya. Sebelumnya, ia sudah terkenal berkat perannya di Mermaid in Love.