Dijuluki Om Maung, Ini 9 Fakta Soal Hwang In Yeop

Hwang In Yeop/Bisnis.com

TEMPO.CO, Jakarta - Drama True Beauty memang telah berakhir pada awal Februari ini. Namun para pemain khususnya pemeran utama di drama tersebut masih menjadi sorotan hingga saat ini. Salah satu aktor yang masih menarik perhatian penggemar drama ini adalah Hwang In Yeop, yang memiliki julukan "Om Maung" dari penggemar di Indonesia.

Perannya sebagai Han Seo Jun yang merupakan rival sekaligus sahabat Lee Su Ho (Cha Eun Woo) ini menarik 6 juta follower baru di Instagram sejak 'True Beauty' menayangkan episode pertamanya.

Baca: Drama True Beauty Tamat, Ini Pesan Cha Eun Woo, Moon Ga Young dan Hwang In Yeop

Melansir Soompi, Rabu 17 Februari 2021, berikut adalah beberapa fakta terkait Hwang In Yeop yang mungkin belum kamu ketahui :

1. Hwang In Yeop adalah seorang model

Hwang in Yeop memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model. Mimpi aslinya adalah menjadi seorang aktor, tetapi dia mengambil modeling karena kecintaannya pada fashion. Begitu dia menjadi model, dia sempat ragu untuk untuk berkecimpung di dunia akting walaupun itu mimpinya. Hal ini karena Hwang In Yeop mengaku sebagai orang yang sangat pemalu dan tertutup, itulah mengapa butuh waktu lama baginya untuk mencoba berkarier di dunia ini.

2. Penggemar berat Pokémon

Dalam beberapa wawancara, Hwang In Yeop menyebutkan bahwa dia adalah penggemar berat Pokémon dan bahkan memamerkan pengetahuannya dengan menyebutkan beberapa karakter. Dia bahkan memposting beberapa gambar Pikachu yang menggemaskan di Instagram-nya dan gambar profil Instagram-nya adalah Ditto, yang merupakan karakter yang dapat berkembang biak dengan Pokémon lain (kecuali pasangan).

3. Peran pertamanya adalah di web drama 'WHY'

Ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang aktor dan mengikuti berbagai audisi, dia mendapatkan peran Gi Jae Young dalam web drama 'WHY,' memainkan salah satu sahabat pemeran utama. Ketika Hwang In Yeop pertama kali mendapat telepon bahwa dia mendapatkan peran ini, dia mengatakan rambut di kepalanya berdiri karena dia sangat bersemangat.

4. Daftar keinginannya

Ketika ditanya dalam sebuah wawancara apa hal utama dalam daftar keinginannya, dia menjawab bahwa dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya untuk waktu yang sangat lama. In Yeop menyebutkan dalam berbagai wawancara seberapa dekat dia dengan keluarganya dan ini jelas terlihat dengan jawaban yang dia berikan!

5. Belajar di Filipina

Hwang In Yeop belajar di Sekolah Internasional Nikkeijin Kai Filipina di Davao dengan impian menjadi perancang busana. Dia lulus sebagai Bachelor of Fine Arts Major in Fashion Design pada tahun 2012. Saat di sekolah, dia menggunakan nama Inggris dan dipanggil dengan "Ryan Leon".

6. Apa yang membuatnya menjadi seorang aktor?

Terlepas dari kurangnya kepercayaan diri untuk menjadi seorang aktor, setelah berbicara mendalam dengan ayahnya, dia memutuskan untuk mencoba akting. Ayahnya mendorongnya untuk melakukan apa yang dia inginkan dalam hidup karena hanya dengan begitu dia akan bahagia. Ini memotivasi Hwang In Yeop untuk akhirnya berakting.

7. Dia memiliki adik laki-laki yang berprofesi sebagai produser

Tampaknya bakat artistik mengalir dalam keluarga karena Hwang In Yeop memiliki adik laki-laki bernama Inof. Dia adalah seorang produser, penyanyi, penulis lagu, dan bahkan memiliki saluran Youtube sendiri di mana dia meng-cover lagu-lagu populer.

8. Dia dulu speed skate

Dalam video di balik layar baru-baru ini untuk "True Beauty," Hwang In Yeop mengungkapkan bahwa dia dulu seorang pemain speed skate dan tidak terbiasa dengan figure skate yang harus dia gunakan untuk adegan skating di episode terakhir dari drama True Beauty.

9. Beberapa hal favoritnya

In Yeop mengaku sangat menyukai drama My Mister. Topping pizza favorit adalah pepperoni dan dia sangat membenci nanas. Hitam menjadi warna favoritnya dan In Yeop lebih bir daripada soju.