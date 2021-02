Jennifer Ipel Ditangkap karena Narkoba, Unggahan Terakhirnya Masak Bareng 3 Pria

TEMPO.CO, Jakarta - Sosialita, Jennifer Ipel atau Jennifer Jill Armand Supit dikabarkan ditangkap karena narkoba oleh Polres Metro Jakarta Barat. Penangkapan istri pesinetron Ajun Perwira itu dibenarkan oleh polisi melalui keterangan tertulis dengan menyebut artis berinisial JJ, yang tak lain istri pesinetron Anak Band.

Kabar itu membuat akun Instagram perempuan yang tetap enerjik di usia 50 tahun itu dibanjiri netizen. Mereka membanjiri komentar pada unggahan terakhirnya, berupa video saat memasak bersama tiga kawan pria, Selasa, 16 Februari 2021. Kebanyakan bertanya kebenaran kabar itu.

"Mam, beritanya benar?" tulis @xyunitach. "Mami Je, ditangkap karena isilop?" tulis @lisaa-oktaa. "Gak nyangka," tulis akun gosip @nyinyir_update_official.

Baca juga: Kembali Berseteru, Jennifer Ipel: Gue Istri Bukan Teman Lo

Dalam keterangan tertulis dari Humas Polres Jakarta Barat, putri mendiang aktris senior, Rae Sita Supit itu tidak sendirian ditangkap. Ia ditangkap di kawasan perumahan elit Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 16 Februari 2021. Ada kemungkinan, dua dari tiga pria di video itu termasuk yang dibekuk polisi.

Ajun Perwira dan istrinya, Jennifer Ipel atau yang bernama lahir Jennifer Jill Armand Supit. Instagram Ajun Perwira.

"Pihaknya dibawah pimpinan kanit 1 AKP Arif Purnama Oktora berhasil mengamankan 3 orang dimana salah satunya merupakan istri dari pesinetron film anak band yaitu berinisial JJ,” demikian bunyi keterangan tertulis dari Humas Polres Jakrta Barat.

Ada yang menilai penampilan Jennifer kurus karena mengkonsumsi narkoba. "Kurus karena narkoboy," tulis @ndy090909. "Apa sama rekannya yang di video ini yaaa?" tulis @hidayat09 "Kayaknya sih lagi party gitu," jawab @ndy090909.

Saat merayakan Hari Valentine, Jennifer Ipel mengunggah pernikahannya dengan Ajun Perwira. "My Valentines Man ... my family.. My friends.. My Everything ... eeh buset deh nih video," tulisnya pada unggahan 14 Februari 2021.

Jennifer Ipel menikah dengan Ajun Perwira, dua tahun lalu. Pernikahan berbeda usia 17 tahun itu kerap diliputi konflik yang diumbar di media sosial.