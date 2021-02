Bulan Kasih Sayang, Coba Pilih Lirik Lagu Favorit Sesuai Isi Hati

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan Februari identik dengan cinta dan kasih sayang karena sejalan dalam perayaan Hari Valentine 14 Februari. Meski masa pandemi mewajibkan kita menjaga jarak fisik dan sosial, Penting sekali untuk tetap menunjukkan perhatian yang lembut dan penuh kasih kepada orang terkasih. Resso, aplikasi streaming musik sosial pertama, merayakan bulan ini dengan kampanye #EkspresikanDenganResso, yang mengingatkan para pengguna bahwa, musik adalah bahasa cinta yang dapat menginspirasi dan lirik lagu dapat digunakan untuk menyampaikan isi hati.

Kurangnya interaksi sosial selama pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi kondisi mental dan fisik. Dikutip dari Psycom.net, rasa haus akan sentuhan manusia dapat menyebabkan stres dan kecemasan, disebut juga sebagai affection deprivation. Hal ini biasanya terjadi pada kelompok usia 16-24 tahun, wanita, dan mereka yang tinggal sendirian.

Head of Music and Content, Resso Indonesia Christo Putra mengatakan Resso menyadari peran penting musik dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait dengan perasaan. "Selama pandemi, ketika interaksi fisik dibatasi, platform streaming musik sosial menjadi signifikan untuk mengisi kekosongan tersebut,” ujar Christo.

Ia melanjutkan bulan Februari ini, timnya telah membuat playlist khusus dengan lagu-lagu pilihan spesial. "Untuk menginspirasi pengguna Resso mengekspresikan rasa cinta dan sayang mereka dengan leluasa. Bisa kepada orang tua, saudara, teman dan teman spesial, serta tentunya cinta untuk diri sendiri,” katanya.

Berdasarkan survei terkini, Lyric Quote - fitur eksklusif di aplikasi Resso – adalah salah satu fitur yang paling disukai para pengguna. Fitur Lyric Quote memungkinkan pengguna untuk menyalin lirik atau bagian dari lirik yang mereka sukai, mengedit dan menyesuaikannya, lalu membagikannya di Resso atau akun media sosial pilihan mereka. Dengan berbagi lirik yang bermakna, pengguna dapat mengungkapkan perasaan mereka kepada orang yang mereka cintai.

#EkspresikanDenganResso menghadirkan tiga playlists khusus untuk didengarkan melalui aplikasi. Ketiganya disusun dengan mempertimbangkan berbagai bentuk cinta, kasih sayang, dan situasi hubungan yang ada:

1. Inilah Cinta

Playlist yang berisi mulai lagu-lagu hits terkini hingga lintas waktu, yang mengekspresikan semua bentuk cinta.

2. Katakan Cinta

Belum berani mengkode atau menyatakan padahal jatuh cinta berjuta rasa? Playlist ini akan membantu menyelesaikan masalahmu.

3. Sendiri Lagi

Jomblo dan galau? Tunjukkan cinta untuk diri sendiri dengan playlist ini, yakinlah bahwa kamu tidak sendiri.

Cek playlistnya dan nantikan reaksi yang akan diterima begitu orang tersayang menerima ungkapan hati melalui lirik favorit.

Seperti dikutip ibu dari Forest Gump, 'Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get until you open it'. Seperti halnya dengan cinta, jika tidak pernah disampaikan maka tidak akan pernah tahu.

"Terutama dalam situasi seperti sekarang, kita harus bisa menyatakan rasa cinta dan sayang kita pada mereka yang terkasih. Resso ada untuk menyampaikan," kata Christo.

Jadi, lagu apa yang Anda nikmati bersama pasangan di bulan kasih sayang ini?