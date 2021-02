Athira Farina Alami Kecelakaan Hebat, Selamat tapi Positif Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Pilot Athira Farina mengalami kecelakaan hebat ketika berlibur di kawasan Nusa Penida, Bali. Perempuan yang sempat dijodohkan oleh Irwan Mussry dan Maia Estianty untuk El Rumi ini menjadi penumpang di mobil minibus dan sedang tertidur ketika kecelakaan terjadi.

"Kemarin aku kena musibah, aku mau cerita dikit tentang kejadian yang menimpa aku. Aku kecelakaan di Nusa Penida waktu lagi liburan. Kalau ditanya gimana kronologinya pun aku gak tahu, karena posisinya aku lagi tidur duduknya di baris kedua yang nyetir temanku, aku kebangun karena ada benturan sangat keras," tulisnya di Instagram pada Selasa, 16 Februari 2021.

Athira mengunggah video saat mobilnya terbakar hebat dan foto setelah api berhasil dipadamkan. Terlihat mobilnya hangus terbakar dan hanya tersisa kerangkanya saja. Petugas kepolisian juga berjaga di sekitar lokasi kejadian dan mengamankan mobil tersebut.

Athira Farina, pilot dan musisi. Foto/Instagram

"Kejadiannya cepet banget dan aku buru-buru keluar mobil, alhamdulillah aku dan teman-temanku keluar mobil dengan selamat sebelum mobil itu terbakar habis. Info terakhir yang aku dapat, pada waktu kejadian mobil tiba-tiba keluar asap saat jalan turunan dan ga bisa di kendalikan, lalu mobil menabrak ke pohon," tulisnya.

Kini, ia sudah kembali ke Jakarta dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Athira terbaring di ranjang rumah sakit dan lehernya dipasang penyangga. "Alhamdulillah, sekarang aku sudah kembali ke Jakarta dan mendapatkan perawatan. Kalau sekarang ditanya gimana kondisinya, jujur masih shock banget, masih ga percaya. Buat teman-teman semua hati-hati yah, pastikan periksa kendaraan kalian sebelum berpergian. Doain aku cepat pulih ya!" tulisnya.

Namun tidak hanya musibah itu saja yang menimpa Athira. Ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya dinyatakan positif Covid-19. "Karena rawat inap harus PCR swab, hasilnya baru keluar dan saya positif. Bagi teman-teman yang ada contact dengan saya dalam waktu dekat tolong segera check," tulisnya di Instagram Story.

Sejumlah selebritas ikut mendoakan Athira supaya segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. "Cepat sembuh De," tulis Anji. "Cepat sembuh ya Athira," tulis Maia Estianty. "Gwrs athiraaa," tulis Al Ghazali. "Get better soon," tulis Triawan Munaf.

Athira Farina, pilot perempuan asal Indonesia yang juga seorang musisi ini sempat mencuri perhatian netizen setelah dijodohkan dengan El Rumi. Kejadian tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube MAIA ALELDUL TV pada Kamis, 7 Januari 2021 dengan judul Ke BALI, Daddy Irwan Mussry Jodohin EL Rumi dengan PILOT Cantik??. Setibanya di Bali, tidak Maia, Irwan, Al, dan El bertemu dengan Athira di bandara. Seketika Irwan langsung mengenalkan El lengkap dengan status jomlonya kepada Athira.

MARVELA