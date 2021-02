Amanda Manopo Akui Lelah Bermain di Ikatan Cinta, Manajer Ungkap Sering Menangis

TEMPO.CO, Jakarta - Amanda Manopo menyambut senang klaim Barbie Kumalasari bahwa aktingnya jauh lebih baik dari pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu. Alih-alih kesal setelah aktingnya diremehkan Barbie, ia justru meminta pemeran Ijah di sinetron Bidadari itu menggantikan dirinya.

" "Bolehlah jadi stand-in aku,"tulis Amanda dalam Instagram Story, pada Senin, 15 Februari 2021. "Gantiin boleh kak dah mulai lelah," imbuhnya.

Kekasih Billy Syahputra ini menanggapi pernyataan Barbie Kumalasari di kanal Youtube Esge Entertainment pada 6 Februari 2021. "Aku rasa tuh, kalau aku menjadi pemeran utama, seperti Amanda Manopo bakal terkalahkan. Aku kan ratu viral, ratu halu, the one and only di Indonesia. Mungkin aku satu frame sama dia, tapi untuk pemeran utama si Amanda Manopo pasti kalah sama aku," kata Barbie Kumalasari.

Amanda Manopo. Instagram/@amandamanopo

Pernyataan Amanda dia mulai lelah bisa jadi lantaran gosip tak mengenakkan menerpanya. Gadis 21 tahun yang sebelumnya terkenal di sinetron Mermaid in Love ini dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya, Arya Saloka.

Soal ini, sebenarnya sudah ia bantah saat menjadi bintang tamu secara online di Kilau Konser Ikatan Cinta Nella Dory, di MNC TV, 14 Februari 2021. Saat itu, Amanda ditanyakan apakah di luar syuting ia benar-benar terbawa perasaan saat berinteraksi dengan Arya Saloka.

"Kami sudah seperti keluarga karena aku jarang ketemu keluarga aku. Kru lain juga jarang bertemu keluarga mereka. Jadi kami membuat judul sinetron Ikatan Cinta itu jadi Ikatan Keluarga. Aku paling muda di sini, saya dipanggil juga adik, saya manggilnya om, tante, dan kakak-kakak semua," ujarnya.

Adegan Aldebaran Alfahri dan Andin Kharisma Putri di sinetron Ikatan Cinta. Foto: Twitter.

Ia mengakui Arya adalah orang yang profesional dalam bekerja, selalu tepat waktu, serta asyik dalam berseni peran. "Kami biasa bertukar pikiran, seru, alhamdulillah," kata Amanda.

Manajer Amanda, Rico Richardo menuturkan fakta bagaimana perempuan Manado - Spanyol ini terus menangis lantaran menjadi sasaran tembak orang yang tidak menyukainya. Popularitasnya yang terus naik itu berimbas buruk. Ia disangka berselingkuh dengan Arya Saloka, hingga membuat penggemar Putri Anne, istri Arya dan Billy terus menghujaninya dengan ujaran kebencian.

"Amanda diserang hater itulah inilah, diminta putus dari Billy. Aku bilang tutup sosmed, sering dia nangis. Aku bilang ke kuasa hukum, kalau sudah memuuncak, aku lagsung ke Polda, laporin nama-nama yang haters, sekarang aku adem-ademin. " katanya di kanal Youtube Afdhal Yusman, yang tayang pada 13 Februari 2021.

Tapi ia juga mengakui, Amanda Manopo amat bahagia bisa terlibat dalam sinetron yang mencetak sejarah baru. "Dia memang capek banget, tapi dia happy karena baru kali ini, selama Indonesia punya sinetron cetak sejarah, dengan tingkat share 50,1 itu artinya separuh penduduk Indonesia menonton Ikatan Cinta," kata Ricco. Ia berharap artisnya tidak mengalami star syndrome. "Saya selalu menjaganya agar rendah hati."