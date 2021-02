Kim Soo Hyun Ultah ke-33, Ini 5 Drama Populer yang Pernah Dibintanginya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Kim Soo Hyun berulang tahun yang ke-33 tepat hari ini, Selasa, 16 Februari 2021. Tagar #KimSooHyun ramai di Twitter hingga trending. Para penggemarnya mengunggah foto maupun cuplikan video Kim Soo Hyun dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada aktor kelahiran Seoul ini.

"Happy birthday Kim Soo Hyun semoga bahagia terus sehat selalu dan terimakasih telah lahir di dunia ini, so thankful in my life to see your amazing acting, semoga next drama bakal sukses dan yang paling penting semoga cepet married sama Seo Yea Ji," tulis @Ridabts. "Happy birthdayy oppa ganteng," tulis @nahdianana. "Happy Birthday! Ditunggu drama barunya," tulis @kookiezzzzzzzz.

Kim Soo Hyun berhasil memecahkan rekor baru dengan bayaran termahal di industri serial Korea Selatan. Untuk drama It's Okay to Not Be Okay, ia menerima bayaran yang sangat fantastis. Setiap episode, Kim Soo Hyun menerima bayaran lebih dari US$ 167 ribu atau setara dengan Rp 2,3 miliar. Ini belum termasuk dengan bayaran iklan atau yang lainnya.

Melihat kesuksesan dan popularitasnya yang sangat tinggi khususnya di Indonesia, ada baiknya mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya. Berikut 5 di antaranya:

1. Dream High

Drama yang tayang pertama kali tayang pada Januari 2011 ini menjadi awal karier Kim Soo Hyun di dunia seni peran sebagai pemeran utama. Ia berperan sebagai Song Sam Dong, pria polos dari desa yang jatuh cinta dengan musik. Di sini Kim Soo Hyun beradu peran dengan Bae Suzy, Ok Taec Yeon, Ham Eun Jung, Jang Woo Young, dan IU. Song Sam Dong diceritakan jatuh cinta kepada Hye Mi yang diperankan oleh Bae Suzy.

2. Moon Embracing the Sun

Tahun berikutnya, Kim Soo Hyun kembali menjadi pemeran utama di serial Moon Embracing the Sun. Ditayangkan di MBC sejak 4 Januari hingga 15 Maret 2012, drama bergenre sejarah, fantasi, dan romansa ini dikemas dalam 20 episode. Kim Soo Hyun berperan sebagai putra mahkota yang cerdas dan baik hati, Lee Hwon atau Raja Taejong. Ia beradu peran dengan Han Ga In, Jung Il Woo, Kim Min Seo. Drama fantasi sejarah ini diadaptasi dari novel berjudul sama yang ditulis oleh Jung Eun Gwol.

3. My Love from the Star

Serial televisi Korea Selatan ini tayang pada 2013 dibintangi oleh Jun Ji Hyun dan Kim Soo Hyun. Drama bergenre fantasi romantis ini ditulis oleh Park Ji Eun dan disutradarai oleh Jang Tae Yoo. Kim Soo Hyun berperan sebagai Do Min Joon, alien yang mendarat di Bumi pada 1609 selama Dinasti Joseon. Do Min Joon memiliki penampilan mendekati sempurna dengan kemampuan fisik yang luar biasa dalam penglihatan, pendengaran, dan kecepatan. Do Min Joon berpandangan sinis kepada manusia, tetapi ia jatuh cinta dengan seorang aktris bernama Cheon Song Yi yang diperankan oleh Jun Ji Hyun.

4. The Producers

Serial ini tayang tahun 2015 dan dibintangi oleh Kim Soo Hyun, Cha Tae Hyun, Gong Hyo Jin dan IU. Serial yang disutradarai oleh Seo Soo Min dan Pyo Min Soo ini mengisahkan kehidupan pekerja di perusahaan televisi. Kim Soo Hyun berperan sebagai Baek Seung Chan, seorang calon jaksa yang memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan televisi tersebut karena dia diam-diam menyukai salah satu karyawan. Ia menjadi PD (produser-director).

5. It's Okay to Not Be Okay

Drama ini tayang pada Juni 2020. Kim Soo Hyun akan berperan sebagai Moon Kang Tae yang akan beradu akting dengan aktris Seo Ye Ji sebagai Ko Mun Young. Drama ini akan menceritakan kisah seorang pekerja komunitas kesehatan di bangsal psikiatris yang tidak punya waktu untuk cinta dan seorang penulis buku cerita yang tidak pernah tahu cinta karena cacat dari lahir. Setelah bertemu satu sama lain, keduanya perlahan mulai menyembuhkan luka emosional satu sama lain.

MARVELA