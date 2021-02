Ashanty, Aurel, Azriel, dan Arsy Positif Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Ashanty mengabarkan kalau dirinya dan ketiga anaknya, Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah, dan Arsy Hermansyah positif Covid-19. Istri Anang Hermansyah ini mengaku rutin melakukan tes swab PCR setiap minggu dan selalu negatif.

"Setiap minggu bunda pasti PCR karena ada sakit bawaan. Terakhir swab tanggal 8 Februari negatif. Sabtu kemarin antigen negatif," tulisnya di Instagram Story pada Senin, 15 Februari 2021.

Sebelum melakukan tes swab kemarin malam, Minggu, 14 Februari 2021, Ashanty mengaku mengalami gejala yang mirip dengan Covid-19. "Semalam tiba-tiba meriang, flu, batuk, panas tinggi, sesek napas. Tadi malem juga di PCR, dan subuh tadi hasilnya positif Covid," tulisnya.

Baca juga: Ashanty Ingin Millen Cyrus Direhabilitasi: Dia Bukan Pengedar

Setelah dinyatakan positif, akhirnya seluruh anggota di rumahnya melakukan tes swab juga untuk memastikan kondisinya dan ditemukan bahwa ketiga anaknya juga positif Covid-19. "Yang positif juga kaka Loly, Arsy, dan Jiel. Tolong doanya ya teman-teman semua," tulisnya.

Keluarga Anang Hermansyah berfoto bersama di Hari Lebaran bersama ayah sambung Ashanty. Foto: Instagram

Di akun Instagram Suwarsiha, asisten rumah tangga keluarga itu mengunggah video Arsy menangis merindukan ibunya. Dari video yang diunggah pada Ahad, 14 Februari 2021 itu tersirat penjelasan bahwa Aurel yang terkena dulu dan dijaga Ashanty hingga tertular. "Bunda lagi sakit, bunda kemarin jagain Kak Loly ketularan Kak Loly, entar kalau Arsyi dekat bunda, ketularan juga," suara Suwarsiha terdengar menenangkan Arsyi yang ternyata positif Covid-19 juga.

Baca juga: Ungkap Terima Kasih kepada Ashanty, Azriel Hermansyah: Pahlawan Hidupku

Adapun Aurel mengunggah fotonya bersama Arsy, Aurel mengingatkan kepada orang-orang yang selama beberapa hari belakangan bertemu dengannya untuk memeriksakan kesehatannya. "Hai guys yang pernah ketemu kita, atau apap pun, please check ya! Kita rajin banget PCR dll dan selalu negatif, semalem kita check kita positif Covid. Stay safe guys! Love you all," tulis Aurel di Instagram Storynya.

Aurel Hermansyah sebelumnya mengumumkan rencana hari bahagianya bersama sang kekasih, Atta Halilintar. Di Instagram, Atta mengatakan hari pernikahannya tinggal 1,5 bulan lagi, tepatnya tanggal 21 Maret 2021 mereka akan melangsungkan akad nikah. Atta mengatakan setelah bertunangan selama 1 tahun, ia mantap bahwa Aurel adalah pelengkap hidupnya.

Sebelum kabar sekeluarga positif Covid-19, Ashanty sempat disorot oleh kasus penelantaran anak asuh. Ia mengalihkan dana pendidikan seorang anak asuh yang sempat dipindahkan sekolahnya dari negeri ke pondok pesantren dan membuat bocah laki-laki itu kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan.

MARVELA