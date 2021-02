Hari Valentine, Intip Pesan Penting Sosok Romantis BJ Habibie Soal Jodoh

TEMPO.CO, Jakarta - Cucu BJ Habibie, Putri Habibie, mendedikasikan Hari Valentine tahun ini untuk kakeknya, Presiden ketiga BJ Habibie. "I dedicate my Valentine's day post to the most romantic person i know, Eyang Rudy," kata Putri dalam unggahan Instagramnya pada 14 Februari 2021.

Perempuan bernama lengkap RA Marini Putri Ayu Habibie ini adalah salah satu cucu BJ Habibie. Kakeknya sebenarnya adalah Junus Effendi yang merupakan anak kelima dari delapan bersaudara keluarga Habibie. Sedangkan BJ Habibie adalah anak keempat keluarga kakek Putri.

Putri mengatakan BJ Habibie adalah orang yang sangat romantis. Ia pun ingat saat terakhir pembicaraannya soal jodoh dengan BJ Habibie. "Terakhir ngobrol tentang romansa sama Eyang adalah tanggal 4 May 2019. Di jalan saat di jalan mau nonton film di bioskop mall Kokas," kata Putri.

Menurutnya, BJ Habibie justru menyarankan agar tidak memburu jodoh. "Pesannya adalah, Jodoh itu ga perlu diburu-buru. Fokus jadi the best version of yourself, belajar dan berkarya. Nanti yang terbaik akan datang. Jodoh itu Allah yang atur, insya Allah pilihan dan waktu yang Allah tentukan adalah yang terbaik," kata Putri.

Dalam unggahannya itu, Putri membagikan 3 hal. Satu foto dirinya dengan Habibie. Satu sebuah video saat dia berbicara dengan BJ Habibie di mobil, dan ketiga saat BJ Habibie asyik berdansa. "We miss you so much Eyang, we miss your warmth, your wisdom, and your dances. And also how proud you are with your Shabu-shabu and Steak Alfatihah," kata Putri.

Baca: Dianggap Raja Bucin, Kaesang Pangarep Pegang Bunga di Hari Valentine

Ada banyak sekali cerita tentang kehidupan BJ Habibie. Salah satu yang sering diberitakan media adalah tentang cintanya kepada sang istri, Hasri Ainun Habibie atau Ainun. Berbagai foto mesra BJ Habibie dan Ainun sering sekali terpampang di media sosial. Kisah cinta keduanya bahkan difilmkan oleh sutradara Faozan Rizal dengan judul Habibie & Ainun. Dalam wawancara BJ Habibie dengan Tempo pada pada 12 Desember 2010, ilmuwan ini mengatakan bagaimana Ainun ia anggap sebagai cinta satu-satunya. "Cinta sejati," kata BJ Habibie saat itu.

BJ Habibie dan istri Asri Ainun Habibie di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1982. Habibie yang semula tidak tertarik dengan Ainun, akhirnya mulai menyukai wanita yang sering ia juluki "Gula Jawa" itu setelah keduanya bertahun-tahun tidak saling bertemu lantaran Habibie melanjutkan studi di Jerman, sedangkan Ainun kuliah di Universitas Indonesia.

BJ Habibie dan istri Asri Ainun Habibie di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1982. Habibie yang semula tidak tertarik dengan Ainun, akhirnya mulai menyukai wanita yang sering ia juluki "Gula Jawa" itu setelah keduanya bertahun-tahun tidak saling bertemu lantaran Habibie melanjutkan studi di Jerman, sedangkan Ainun kuliah di Universitas Indonesia. dok.TEMPO/Ali Said

Habibie mengatakan dulu ia tidak pernah merasakan apa yang dirasakannya pada Ainun. "Konyolnya lagi, ketika berpaling, selalu ingin melihat lagi. Ini yang namanya merindukan," katanya.

Ainun saat itu hanya melihat BJ Habibie dan menanyakan kapan BJ Habibie kembali dari Jerman. "Ngomongnya tenang dan orangnya memang tenang. Saya merasa aneh, tapi yang benar-benar aneh ketika saya bertemu," kata BJ Habibie.

BJ Habibie pun diajak berdiskusi oleh ayah Ainun di rumah Ainun. Ayah Ainun bertanya tentang pekerjaan BJ Habibie di Jerman. "Kami duduk di meja makan yang bundar. Ketika ditanya Bapak, saya melihat mata bapaknya. Tiba-tiba ada pertanyaan dari ibunya, pandangan saya beralih dan setiap beralih pasti pandangan melewati mata Ainun, kaget saya," kata BJ Habibie."

Ia ingat kejadian itu terjadi malam takbiran setelah magrib sampai jam 11 malam. "Saat (beradu pandangan), saya merasakan getaran yang tak pernah saya rasakan, padahal saya punya cewek banyak juga, tapi tak pernah merasakan ini (tertawa). Dan saya kecanduan (memandang Ainun). Konklusi saya inilah true love," kata BJ Habibie.

Anda masihkah galau soal jodoh di Hari Valentine ini?