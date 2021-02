Status Putus Cinta Atau Punya Kekasih, Ini Tontonan yang Pas di Hari Valentine

Adegan film trilogi "To All the Boys"/Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Bertepatan dengan Hari Valentine, sepertinya kita bisa melihat cinta bertebaran di mana-mana saat ini. Namun bagi Anda yang baru saja putus cinta, jangan khawatir karena ada banyak pilihan tayangan untuk menemani Anda melewati hari Valentine. Berikut ini adalah berbagai rekomendasi tayangan Valentine yang dapat dipilih sesuai status hubungan asmara Anda.

Single: DASH & LILY

Tayangan romantis tak hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki pasangan. Jika Anda merasa bahagia dengan status single Anda, coba jelajahi keindahan kota New York dengan dua anak muda yang saling bertukar tantangan dan harapan lewat sebuah buku di DASH & LILY. Jangan heran apabila Anda akan terinspirasi untuk kembali membuka diri dan menemukan cinta dengan kejutan-kejutan tak terduganya.

Hubungan yang rumit: Layla Majnun

Tentu saja tidak semua perjalanan cinta berjalan lancar. Bagi Anda yang sedang menjalani hubungan asmara yang rumit, film "Layla Majnun" bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dibintangi oleh Acha Septriasa dan Reza Rahadian, film ini menceritakan seorang wanita Indonesia bernama Layla yang jatuh cinta dengan seorang pria Azerbaijan bernama Samir. Hubungan keduanya pun membuat Layla dihadapkan oleh dua pilihan: mengikuti kata hati atau mengikuti jalan yang telah ditentukan.

Punya kekasih: To All The Boys: Always and Forever

Sedang mencari tayangan romantis yang dapat disaksikan bersama pasangan? Film "To All The Boys: Always and Forever" bisa jadi pilihan. Dalam kisah terakhirnya ini, Lara Jean (Lana Condor) sedang bersiap menutup masa SMA dan memasuki usia dewasa. Hubungannya dengan Peter (Noah Centineo) pun teruji ketika keduanya harus menghadapi kemungkinan memasuki universitas yang berbeda. Mampukah hubungan asmara mereka bertahan?

Diam-diam suka seseorang: A Love So Beautiful

Tak semua orang bisa dengan mudah mengutarakan perasaannya kepada orang yang disukai. Mungkin Anda dapat belajar dari Shin Sol-i (So Joo-yeon) di drama Korea "A Love So Beautiful" yang tidak pernah ragu menunjukkan perhatian dan kepeduliannya terhadap tetangga sekaligus teman sekelasnya, Cha Heon (Kim Yo-han). Meski sempat ditolak, Sol-i tidak patah semangat dan terus memberikan waktu, upaya, dan cintanya kepada Heon. Beranikah Anda untuk menjadi seperti Sol-i?

Friendzone: Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi

Apakah Anda diam-diam menyukai sahabat Anda sendiri? Berarti Anda dapat memahami perasaan Kevin (Jefri Nichol) di film Seperti "Hujan yang Jatuh ke Bumi". Selama bertahun-tahun Kevin memendam rasa kepada sahabatnya, Nara (Aurora Ribero), karena takut akan penolakan. Namun ketika Nara bertemu dengan pria lain, Kevin harus segera memutuskan langkah apa yang akan ia ambil. Coba tiru upaya Kevin dalam mencoba keluar dari status friendzone di film ini.

Salah satu cuplikan di film Sobat Ambyar/Antara

Putus cinta: Sobat Ambyar

Terkadang hubungan cinta juga dapat berakhir dengan perpisahan. Kehilangan seseorang yang pernah menjadi bagian dalam hidup tentu bukan hal yang mudah untuk dijalani. Coba saksikan film "Sobat Ambyar" untuk melihat kisah Jatmiko (Bhisma Mulia), seorang pria sederhana yang mengalami pasang surut cinta setelah pertemuannya dengan Saras (Denira Wiguna), sosok wanita cantik yang sulit ditebak. Lewat film ini, Anda akan kembali menemukan motivasi untuk bangkit dan melangkah ke depan, tentunya sambil ditemani oleh lagu-lagu campursari dari Didi Kempot.

Mana tontonan yang paling pas buat Anda di Hari Valentine?