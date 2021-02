Valentine's Day, Ini 6 Tempat Romantis Dalam Film dan Serial

TEMPO.CO, Jakarta - Valentine's Day memberikan suka cita kepada masyarakat khususnya para bucin. Berniat melewatkan momen Hari Valentine bersama orang terkasih? Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bepergian ke berbagai destinasi romantis, namun tanpa harus beranjak dari tempat Anda berada.

Coba simak tempat-tempat romantis yang bisa Anda sambangi melalui tontonan, baik film maupun serial, mulai dari melihat cinta yang tumbuh di Azerbaijan dengan Layla Majnun hingga kembali ke Regensi London untuk mengikuti pasar pernikahan yang kompetitif bersama "Bridgerton".

Layla Majnun/Netflix

1. Azerbaijan di "Layla Majnun"

Anda dapat segera berjalan-jalan di Azerbaijan bersama Acha Septriasa dan Reza Rahadian di film Indonesia terbaru "Layla Majnun". Film ini menceritakan tentang sosok wanita religius, mandiri, dan berpendidikan tinggi bernama Layla yang jatuh cinta kepada Samir, seorang pria berkebangsaan Azerbaijan yang pintar dan romantis. Bersiaplah melihat keindahan serta keromantisan Azerbaijan yang menjadikan kisah cinta Layla dan Samir akan semakin menarik untuk diikuti.

Emily in Paris (Netflix)

2. Paris di "Emily in Paris"

Siapa yang tidak ingin merasakan jatuh cinta di kota cinta? 'Emily in Paris' bisa menjadi tayangan yang tepat bagi Anda yang bermimpi mengunjungi kota ini. Sebuah perubahan karier membawa seorang wanita muda yang pintar dan ambisius bernama Emily Cooper (Lily Collins) menyelami kehidupan baru di kota Paris yang dipenuhi oleh petualangan, percintaan, dan persahabatan. Seiring dengan kehidupan asmara Emily yang menggemaskan sekaligus mengundang tawa, Anda akan diajak berkeliling melihat seluk-beluk kota Paris seperti sungai Seine yang menawan dan Menara Eiffel.

3. Seoul dan Yangyang di "Lovestruck in The City"

Berkonsep unik layaknya dokumenter, drama Korea "Lovestruck in The City" menceritakan tentang seorang arsitek bernama Park Jae-won (Ji Chang-wook) yang jatuh cinta dengan seorang wanita berjiwa bebas bernama Yoon Seon-a (Kim Ji-won) ketika sedang pergi berlibur. Namun ketika Seon-a mendadak pergi dari hidupnya, Jae-won bertekad untuk mencarinya kembali di kota Seoul. Dalam serial ini, Anda akan melihat dua destinasi romantis yang menjadi kenangan keduanya: keindahan pantai di area YangYang yang menjadi tempat mereka jatuh cinta, serta gemerlap kota Seoul yang akan menentukan takdir keduanya.

Tokoh Ratu Charlotte (tengah) yang diperankan Golda Rousheuvel dalam serial Netflix, Bridgerton. Instagram.com/@bridgertonnetflix

4. Regensi London di "Bridgerton"

Serial karya Shondaland "Bridgerton" sempat menjadi tayangan yang banyak diperbincangkan berkat cerita, kostum, dan latarnya yang memesona. Menggambarkan lika-liku kehidupan kaum elit di era Regensi London, Anda akan melihat bagaimana cinta tumbuh dan berkembang di antara Daphne (Phoebe Dynevor) dan Duke of Hastings (Rege-Jean Page) yang berbeda visi mengenai sebuah pernikahan. Ikuti romansa keduanya yang mendebarkan sambil menikmati pemandangan kota London di tahun 1800-an.

Julia Roberts as "Elizabeth Gilbert" berbicara dengan lawan mainnya Hadi Subiyanto as "Ketut Liyer" saat syuting fim Eat, Pray, Love. Film layar lebar yang diadopsi dari novel garapan Elizabeth Gilbert mengambil salah satu lokasi syutingnya di Bali. discutiidesalon.ro





5. Bali di "Eat Pray Love"

Setelah berkeliling dunia, saatnya kembali ke tanah air bersama "Eat Pray Love". Film yang dibintangi oleh Julia Roberts ini menceritakan sosok wanita bernama Elizabeth Gilbert yang berkelana ke beberapa negara untuk menemukan kembali jati dirinya, termasuk Bali yang menjadi tempatnya untuk jatuh cinta. Bertempat di Ubud, "Eat Pray Love" akan membawa Anda melupakan sejenak bisingnya kehidupan di perkotaan dan menikmati ketenangan dan kedamaian di Bali.

Kira-kira tempat favorit mana yang Anda pilih pada Valentine's Day ini?