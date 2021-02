Pengguna OTT Viu Paling Banyak Berasal dari Asia Tenggara

TEMPO.CO, Jakarta - Laporan terbaru AMPD Media Partners Asia (MPA) menunjukkan bahwa Viu menduduki posisi teratas dalam kategori jumlah pengguna, serta peringkat kedua untuk pelanggan berbayar dan menit streaming di antara video streaming platform utama di Asia Tenggara.

Hingga saat ini, layanan streaming video OTT pan-regional itu telah meraih 45 juta monthly active users (MAU) dan 5,3 juta pelanggan berbayar.

Pelanggan berbayar tumbuh 47 persen pada tahun 2020. Viu mencatat pertumbuhan yang tinggi dalam monetisasi dengan overall revenue naik 30 persen.

Baca: Malam Jumat Ingin Tontonan Seram? Ini 9 Film Horor Rekomendasi Viu

Janice Lee, Chief Executive Officer Viu dan Managing Director PCCW Media Group, mengungkapkan pencapaian ini didorong subscription revenue sebagai pendorong utama yang meningkat 62 persen secara tahunan.

Viu juga mengungguli tingkat pertumbuhan pasar video OTT di kawasan Asia Tenggara dan Taiwan atau Greater Southeast Asia (GSEA) dengan pertumbuhan pendapatan 63 persen, dibandingkan pertumbuhan pendapatan di kawasan GSEA secara keseluruhan sebesar 17 persen, berdasarkan laporan MPA.

“Pengalaman kami melalui engagement dan interaksi dengan Viu-ers di 16 negara sangat luar biasa dan telah membantu kami terus meningkatkan layanan. Kami berterima kasih atas dukungan Viu-ers dan sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak konten terbaik kepada mereka di tahun 202," ujar Janice melalui siaran pers yang diterima 11 Februari 2021.

Engagement dan pertumbuhan Viu secara keseluruhan didukung beragam konten premium dari Asia serta produksi Viu Original yang sukses memenangkan penghargaan, seperti Pretty Little Liars, My Bubble Tea, dan The Bridge Season 2.

Layanan OTT ini juga menayangkan sejumlah konten dari Korea Selatan yang banyak dinanti dan tayang secara eksklusif di Viu seperti Mr. Queen dan True Beauty.

Keduanya merupakan drama peringkat teratas di Viu di kawasan Asia Tenggara saat ini. Drama populer lain yang juga memiliki performa sangat baik adalah The Penthouse, Alice, Tale of the Nine Tailed dan Lie After Lie.

Viu juga menyiapkan lebih dari 10 drama Korea untuk dirilis sepanjang Februari dan Maret, di antaranya River Where the Moon Rises, The Penthouse 2, Times, Mouse, L.U.C.A: The Beginning, Dear. M, Great Real Estate, Summer Guys, Love Scene Number dan Breakup Probation, A Week.