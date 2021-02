Selesai Wajib Militer, SHINee dan 2PM Siap Berkarya Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Aturan wajib militer selama dua tahun telah menjadi tantangan yang tak bisa dihindari untuk penyanyi dan aktor usia 20-an di Korea Selatan, bahkan ketika popularitas sedang menanjak.

Di sisi lain, menyelesaikan wajib militer jadi keuntungan untuk para artis yang kini bebas merencanakan target karier dalam jangka panjang. Di industri musik, beberapa grup K-Pop besar bersiap kembali ke panggung setelah anggota-anggotanya menyelesaikan kewajiban mereka terhadap negara.

Salah satu yang sedang dinantikan adalah SHINee. Terakhir kali mereka merilis album studio pada 2018, dan rencananya akan mengeluarkan karya baru "Don't Call Me" pada 22 Februari ini.

SHINee. Foto: Soompi

Dikutip dari Yonhap, lagu tersebut menceritakan kisah seseorang yang dikhianati kekasih. Album baru itu hadir setelah Onew, Key dan Minho masing-masing selesai wajib militer pada Juli, September dan November 2020. Anggota termuda, Taemin, belum mendaftar wajib militer, tapi selama rekan-rekannya vakum dia tetap aktif merilis lagu solo dan bergabung dalam grup Super M.

Grup lainnya yang ditunggu adalah 2PM. Grup multinasional yang anggotanya berasal dari Korea dan Thailand menggemparkan dunia K-pop dengan lagu seperti "10 out of 10", "Heartbeat" dan "Again & Again", tapi mereka sudah vakum sejak 2017 karena anggotanya masuk wajib militer.

Empat dari lima anggota Korea, yakni Taecyeon, Jun K., Wooyoung dan Chansung sudah merampungkan tugas, sementara Junho rencananya selesai wajib militer bulan Maret.

2PM sudah bersiap comeback, sebagai pemanasan mereka tampil di seri web "Wild Six", sementara Wooyoung dan Chansung baru-baru ini tampil di acara ragam "I Live Alone" di mana mereka berbincang soal hiatus dan kembali ke dunia musik.

Wooyoung mengatakan, dia merindukan masa-masa bermusik dengan rekan-rekannya setelah tidak aktif selama hampir lima tahun. Dalam "Wild Six", mereka meminta penggemar untuk menantikan 2021, menyiratkan tahun ini mereka akan kembali aktif.

Baca: Selesai Wajib Militer, D.O. EXO Langsung Syuting Film Baru

Selain itu ada grup Highlight yang juga berencana merilis lagu tahun ini. Highlight dulunya bernama Beast dan dikenal lewat lagu "Fiction" serta "Good Luck". Mereka mengganti nama jadi Highlight pada 2017 akibat konflik dengan agensi sebelumnya.

Anggotanya pun berkurang menjadi empat orang, dari sebelumnya enam orang. Seluruh anggota Highlight sudah selesai wajib militer per Desember 2020, dan masing-masing mulai aktif dengan tampil di acara televisi serta musikal.