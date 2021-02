5 Hal Tak Terlupakan dari Trilogi To All The Boys

Adegan film trilogi "To All the Boys"/Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak peristiwa tak terlupakan yang telah dialami oleh Lara Jean (Lana Condor) dan Peter Kavinsky (Noah Centineo) sejak memulai kisah romantis mereka di "To All the Boys I’ve Loved Before" - mulai dari pacar bohongan hingga kencan pertama yang sempurna. Perjalanan mereka dalam melewati pasang-surut percintaan pun sukses membuat keduanya menjadi salah satu pasangan film yang paling menggemaskan saat ini.

Kisah ketiganya bisa dinikmati di film To All the Boys: Always and Forever, dikutip dari siaran resmi Netflix, Sabtu 13 Februari 2021.

1. Berawal dari surat cinta

Pada awalnya, Lara Jean adalah seorang perempuan yang tidak bisa mengutarakan perasaannya kepada laki-laki yang disukai. Oleh karena itu, ia hanya sanggup menuangkan semua isi hatinya lewat sebuah surat yang disimpannya dalam kotak rahasia.

Namun ketika adik Lara Jean yang bernama Kitty (Anna Cathcart) menemukan kotak tersebut dan mengirimkan surat-suratnya kepada orang-orang yang dituju, ketakutan Lara Jean menjadi nyata. Salah satu surat itu pun sampai ke tangan Peter Kavinsky, pria yang pernah ia taksir di masa kecil dan sekarang menjadi salah satu murid laki-laki terpopuler di sekolahnya. Di sinilah kehidupan Lara Jean berubah untuk selamanya.

2. Kepalsuan yang berubah menjadi cinta

Demi menghindari penerima surat lainnya, Lara Jean menyetujui ajakan Peter untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan membuat cemburu mantan pacarnya. Tanpa diduga-duga, keduanya sanggup menjalani kebohongan ini dengan sempurna dan berhasil mengelabui banyak orang.

Merasa nyaman, Lara Jean pun akhirnya mulai memiliki perasaan yang berbeda terhadap Peter. Walau sempat terhalang oleh mantan pacar Peter dan rumor mengenai sebuah video, Lara Jean akhirnya berani mengutarakan perasaannya kepada Peter yang ternyata juga menyimpan perasaan yang sama.

3. Pahit-manis hubungan

"To All the Boys: P.S. I Still Love You" memperlihatkan banyak momen romantis dari Lara Jean dan Peter yang kini telah resmi berpacaran. Lara Jean pun melewati berbagai momen pertama dengan Peter, mulai dari dari kencan pertama hingga perayaan Hari Valentine pertama - namun tidak semua berjalan mulus.

Berbeda dengan Lara Jean yang baru pertama kali menjalani sebuah hubungan, Peter sudah pernah berpacaran sebelumnya. Situasi ini akhirnya menghadirkan ketidakjujuran, kecemburuan, dan ketidakpercayaan dari keduanya.

4. "Hantu" masa lalu

"To All the Boys: P.S. I Still Love You" juga memperkenalkan sosok lama sekaligus baru di dalam kehidupan Lara Jean. Salah satu penerima suratnya yang bernama John Ambrose McClaren (Jordan Fisher) mendadak hadir dan mengguncang hubungannya dengan Peter. Merasa tidak percaya diri karena kedekatan Peter dan mantan pacarnya, Lara Jean pun menemukan rasa nyaman dalam John Ambrose.

Namun layaknya cinta sejati, Lara Jean dan Peter berhasil mengesampingkan masa lalu masing-masing dan membuktikan betapa kuat cinta mereka sebenarnya.

5. Masa depan yang tidak pasti

Di film terakhir, Lara Jean akan membuat beberapa keputusan yang mengubah hidup saat dia bersiap untuk menutup masa SMA dan memasuki usia dewasa. Penonton diajak mengetahui masa depan seperti apa yang akan ia pilih, juga menebak-nebak apakah hubungan Lara Jean dan Peter bisa bertahan melewati ujian jarak dan waktu.

Jadi hal apa yang sangat Anda ingat dari film To All The Boys yang tayang di Netflix?