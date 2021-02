Jadi Ellie, Bella Ramsey Akan Bintangi Serial The Last of Us

TEMPO.CO, Jakarta - Adaptasi serial The Last of Us yang akan datang di HBO telah mengumumkan dua pemeran utamanya, yakni Pedro Pascal sebagai Joel dan Bella Ramsey akan memerankan Ellie, Variety melaporkan pada Jumat 12 Februari 2021.

Neil Druckmann, seorang penulis dan direktur kreatif untuk video game The Last of Us dan salah satu pembuat serial tersebut, mengonfirmasi berita tentang Pascal di Twitter.

Pascal telah meraih sukses besar sebagai bintang Disney+ "The Mandalorian." Dia juga baru-baru ini muncul bersama Gal Gadot dan Kristen Wiig sebagai Maxwell Lord yang jahat dalam "Wonder Woman 1984."

Ramsey terkenal karena perannya sebagai Lyanna Mormont dalam serial HBO lainnya, "Game of Thrones".

Karakter Ellie adalah seorang yatim piatu berusia 14 tahun yang tidak pernah tahu apa-apa selain planet yang rusak. Dia berjuang untuk menyeimbangkan naluri kemarahan dan pembangkangannya dengan kebutuhannya akan koneksi dan kepemilikan serta kenyataan yang baru ditemukan bahwa dia mungkin adalah kunci untuk menyelamatkan dunia.

Serial "The Last of Us" pertama kali diumumkan sebagai pengembangan dari HBO pada bulan Maret 2020.

Berdasarkan video game dengan judul yang sama, serial ini berlangsung dua puluh tahun setelah peradaban modern dihancurkan.

Joel, seorang penyintas yang tangguh, dipekerjakan untuk menyelundupkan Ellie keluar dari zona karantina yang menindas. Apa yang dimulai sebagai pekerjaan kecil segera menjadi perjalanan yang brutal dan memilukan, karena mereka berdua harus melintasi AS dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

Pencipta "Chernobyl" Craig Mazin terikat untuk menulis dan menjadi produser eksekutif seri ini bersama dengan Druckmann.

Game "The Last of Us" awalnya dirilis pada tahun 2013 dan mendapatkan pujian kritis yang kuat dari kritikus industri dan penggemar. Dilaporkan tahun lalu bahwa game tersebut telah terjual lebih dari 20 juta kopi secara total selain memenangkan banyak penghargaan. "The Last of Us Part II" dirilis pada bulan Juni.