Tantangan Cut Meyriska Saat Berbahasa Jawa di Film #BerhentiDiKamu

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Cut Meyriska yang berperan sebagai Syafira di film #BerhentiDiKamu mendapatkan tantangan untuk berbahasa Jawa. Cut Meyriska mengaku bahwa dirinya sangat terkejut ketika pertama kali mengetahui bahwa karakter Syafira memiliki logat bahasa Jawa yang kental. "Kaget sekaget-kagetnya karena Fira itu logatnya Jawa. Jadi belajar lagi logat Jawa, minimal medok ya," kata Cut Meyriska dalam jumpa pers virtual film "#BerhentiDiKamu" katanya pada Kamis 11 Februari 2021.

Cut Meyriska menambahkan bahwa dirinya baru pertama kali menerima peran seperti ini, "Itu tantangan terbesar buat aku karena aku enggak pernah ambil yang logat Jawa seperti itu."

Meski demikian, Cut Meyriska mengatakan ia sangat senang terlibat dalam produksi film yang diangkat dari novel populer karya Gia Pratama tersebut. Terlebih dia juga harus memerankan salah satu karakter yang memang ada di kehidupan nyata. Untuk itu, Cut Meyriska pun banyak bertemu dengan sosok Syafira asli untuk pendalaman perannya.

"Memang selain kita ada proses reading satu minggu, aku dan Roger pribadi karena tahu dokter Gia dan Fira ada, kita ketemuan untuk lihat dokter Gia dan Fira cara ngomongnya gini, cara jalannya seperti gini," ujar Cut Meyriska.

Cut Meyriska beradu peran dengan sang suami, Roger Danuarta, dalam film itu. Roger Danuarta akan memerankan sebagai Gia Pratama. Perjalanannya dimulai saat ia sedang beribadah ke Tanah Suci dengan membawa doa untuk segera dipertemukan dengan sosok pendamping hidup untuknya. Setelah bersungguh-sungguh dalam doanya, tak disangka Gia langsung dipertemukan dengan seorang perempuan yang ia temui di pesawat sewaktu berangkat ke Tanah Suci, Elsa (Salshabilla Adriani). Kebetulan yang tidak biasa ini meyakinkan Gia bahwa Elsa adalah jawaban atas doanya dan mereka pun memutuskan untuk mengenal satu sama lain lebih jauh.

Semakin mantap dengan hatinya, suatu saat Gia mengajak Elsa berlibur ke Eropa dan berencana untuk melamarnya di puncak gunung Chamonix yang indah diselimuti salju. Namun, bukan kisah romantis yang didapatnya, hati Gia justru hancur berkeping-keping saat Elsa menolak lamarannya. Dengan perasaan yang campur aduk, Gia yang merupakan seorang dokter, mendapat panggilan untuk membantu seorang bapak penderita penyakit lambung. Di situlah Gia dipertemukan dengan Syafira (Cut Meyriska), putri dari pasiennya.

Saat itu, Syafira juga baru saja mengalami patah hati karena pernikahannya yang tinggal menghitung hari, dibatalkan. Pertemuan yang tidak disengaja ini menuntun keduanya untuk berkenalan lebih jauh sekaligus menjadi bukti bahwa luka hati dapat disembuhkan.

#BerhentidiKamu akan ditayangkan secara eksklusif di Disney Plus Hotstar mulai Jumat, 12 Februari 2021. Disney Plus Hotstar dapat langsung diakses melalui situs web (www.DisneyPlusHotstar.id) atau aplikasi Disney Plus Hotstar (Android dan iOS), Android TV, dan Apple TV. Anda sudah tidak sabar melihat penampilan Cut Meyriska dan Roger Danuarta?

MARVELA | ANTARA