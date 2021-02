Libur Panjang Maunya Nonton, Ini 5 Saran Film ala Baim Wong dan Paula Verhoeven

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven memutuskan menghabiskan waktu bersama keluarga di bulan penuh kasih sayang, terlebih pekan ini ditutup dengan libur panjang.

Baim Wong dan Paula Verhoeven memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menonton film. Wah, film apa saja yang direkomendasikan keduanya? Berikut daftarnya, dikutip dari keterang pers, Jumat 12 Februari 2021.

1. The Lion King

Baim Wong dan Paula Verhoeven mengatakan selalu berusaha memberikan tayangan yang bermanfaat dan menginspirasi kepada sang buah hati, Kiano Wong.

Salah satu film yang digemari oleh Kiano adalah The Lion King, di mana ia bisa ikut dalam perjalanan seekor singa bernama Simba sebagai pewaris takhta sang ayah, Mufasa.

Falcon Pictures merilis poster film Agen Dunia yang akan tayang di Disney+ Hotstar pada 5 Februari 2021. Istimewa

2. Agen Dunia

Drama romantis berbalut komedi, "Agen Dunia" yang merupakan film terbaru Baim Wong menjadi salah satu film favorit Baim dan Paula untuk ditonton di bulan penuh kasih sayang ini.

Berperan sebagai #CaloSerbaBisa, Baim yang konyol dan menghibur, berupaya untuk menyatukan Reza (Onadio Leonardo) dan Citra (Clara Bernadeth) yang datang dari dua latar belakang berbeda. Kelakuan kocak Baim selalu berhasil memancing gelak tawa Paula.

3. Yang Tak Tergantikan

Kisah mengharukan Yang Tak Tergantikan bercerita tentang perjuangan sosok orang tua tunggal (diperankan oleh Lulu Tobing) yang membesarkan ketiga anaknya seorang diri.

"Dalam film penuh keharuan ini, Baim dan Paula dapat memetik sebuah pesan di mana jasa dan pengorbanan orang tua tidak dapat terbayarkan," kata keduanya.

Film ini menjadi pilihan tontonan Baim dan Paula di bulan penuh kasih sayang karena mampu mengingatkan mereka tentang betapa besar cintanya kepada orang tua.

Beauty and The Beast/Disney

4. Beauty and The Beast

Film Beauty and The Beast mengisahkan tentang perjalanan kisah cinta Belle (diperankan oleh Emma Watson) dan sang pangeran (Dan Stevens) yang dikutuk menjadi si buruk rupa akibat sikapnya yang sombong.

Di balik berbagai tantangan yang mereka hadapi, Belle dan sang pangeran buruk rupa tetap setia memperjuangkan keutuhan cinta mereka.

Kisah dua sejoli ini selalu menginspirasi Baim dan Paula untuk terus saling setia dan percaya bahwa cinta akan menemukan jawaban di tengah segala masalah.

Naomi Scott dan Mena Massoud dalam Aladdin (2019) Naomi Scott dan Mena Massoud dalam Aladdin (2019)

5. Aladdin

Masih dalam suasana nostalgia, perjalanan cinta Jasmine dan Aladdin selalu melekat di hati Baim Wong dan Paula Verhoeven ketika berbicara mengenai film ikonik Disney. Dengan lagu tema yang legendaris dan budaya timur yang kental, film ini mampu membawa penonton larut dalam perjuangan Aladdin (Mena Massoud) untuk menikahi pujaan hatinya, Jasmine (Naomi Scott) di Negeri Agrabah, tentunya dengan bantuan sang Aladdin (Will Smith).