Imlek, Ryu Jun Yeol Ditelepon Presiden Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai bagian dari tradisi Tahun Baru Imlek tahunan, Presiden Korea Selatan Moon Jae In menelepon beberapa warganya, salah satunya adalah aktor Ryu Jun Yeol.

Dilansir Soompi pada Jumat, juru bicara kantor Kepresidenan Korea Selatan atau Rumah Biru mengatakan Moon Jae In menghabiskan sekitar satu jam pada pagi hari di tanggal 11 Februari untuk berbicara dengan warganya melalui panggilan video Kakao Talk, dan mereka mengucapkan selamat tahun baru.

Salah satu orang yang menerima panggilan tersebut adalah Ryu Jun Yeol, yang telah bekerja keras dalam untuk melindungi lingkungan. Dia menggunakan media sosial untuk mendorong orang-orang mengurangi sampah plastik dan menjadi penyumbang tetap untuk Greenpeace dan secara aktif mengambil bagian dalam kampanye yang dipimpin organisasi tersebut.

Baca: Hari Imlek, Yuk Intip Peruntungan di Tahun Kerbau Logam

Selama panggilan video, Ryu Jun Yeol berbicara dengan residen tentang kampanye untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari belanja makanan dan lainnya.

Ryu Jun Yeol. wikipedia.org

Ryu Jun Yeol berbicara tentang perlunya supermarket besar dan perusahaan untuk memimpin dalam mengurangi limbah dan juga menciptakan sistem di mana barang-barang seperti sampo dan deterjen dapat diisi ulang alih-alih membutuhkan wadah baru.

Dia menyebutkan pernah melihat foto Presiden Korea Selatan dan Ibu Negara pergi ke pasar sehari sebelumnya sambil membawa wadah plastik yang dapat digunakan kembali, berterima kasih kepadanya karena telah banyak membantu kampanye.

Presiden Moon Jae In juga bertanya kepada Ryu Jun Yeol, "Apa yang membuatmu tertarik dengan lingkungan?"

Ryu Jun Yeol menjawab ia tersentuh oleh alam yang ia temui di Afrika pada 2015 hingga 2016. "Dan saya banyak berpikir tentang bagaimana kita dapat melestarikannya sehingga kita dapat meneruskannya kepada generasi mendatang," kata Ryu Jun Yeol.

Presiden Moon Jae In kemudian meminta Jun Yeol untuk menyampaikan harapannya untuk masyarakat Korea Selatan dan pemerintah. Jun Yeol mengatakan bahwa Moon Jae In telah menjadi sumber kekuatan yang sangat besar dengan bekerja keras dalam upaya menjadikan Korea Selatan netral karbon pada tahun 2050.

"Untuk semua warga negara, ini bukanlah tugas yang sulit. Karena kita terbiasa membawa keranjang belanja, kita bisa meletakkan wadah di keranjang dan memasukkan ikan atau sayuran kita ke dalamnya, lalu kita bisa ambil bagian untuk melindungi lingkungan bumi," kata Ryu Jun Yeol.

"Penting bagi kita untuk melakukannya bersama. Bukankah kita telah menjadi model bagi seluruh dunia tahun lalu sebagai negara maju dalam hal pencegahan epidemi karena kita semua bekerja keras selama pandemi? Begitu saja, saya berharap Korea Selatan juga mengambil langkah pertama dalam hal perlindungan lingkungan," kata Ryu Jun Yeol.

Warga lain yang juga mendapat panggilan video oleh Presiden Moon Jae In adalah aktris teater Lee So Byul, pendeta kelahiran Selandia Baru Ahn Kwang Hun (Robert John Brennan), pemain sepak bola Ji So Yun, penyiar dan pelatih kebugaran Yang Chi Seung, dan tiga siswa. Ini adalah tahun pertama Moon Jae In melakukan panggilan tahunan melalui video.

Sumber dari Rumah Biru menyatakan delapan orang yang ditelepon saat Imlek itu dipilih karena bisa menjadi pembawa pesan tentang keberanian dan menghadapi tantangan.