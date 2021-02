5 Film Animasi Ini Bisa Isi Libur Panjang Imlek Anda

Film animasi "Mc Dull: Rise of the Rice Cooker"/ANTARA/Ho

TEMPO.CO, Jakarta - Apa rencana Anda pada libur panjang Imlek ini? Bila Anda memutuskan di rumah saja, kegiatan menonton film bisa menjadi pilihan Anda. Memilih menonton film animasi juga salah satu keputusan yang baik.

Film animasi adalah genre yang digemari oleh jutaan orang di seluruh dunia tanpa memandang umur, jika sudah menyaksikannya bisa lupa waktu saking seru ceritanya.

Libur panjang akhir pekan di tengah pandemi kali ini sangat cocok digunakan untuk menonton beragam film dan serial animasi mulai dari kisah anak sekolah yang keren, koboi, samurai, detektif, hingga hantu.

Berikut adalah beberapa film dan serial animasi yang dapat Anda saksikan untuk mengisi libur panjang akhir pekan:

1. "Hello World"

Film "Hello World" dirilis tahun 2019 dan disutradarai Tomohiko Ito. Suatu ketika di tahun 2027, Naomi Katagaki (Takumi Kitamura sebagai pengisi suara) seorang siswa SMA bertemu dengan dirinya yang berasal dari tahun 2037 (Tori Matsuzaka sebagai pengisi suara).

Naomi yang berasal dari masa depan memberi tahu mengenai misi untuk menyelamatkan Ruri Ichigyo (Minami Hamabe). Ruri adalah teman sekelas Naomi dan akan menjadi pacarnya dalam tiga bulan ke depan. Masalah muncul karena Ruri akan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ia koma.

Naomi dari tahun 2037 mengajak Naomi di tahun 2027 untuk mencegah kecelakaan yang akan terjadi pada Ruri. Apakah bahaya yang akan terjadi dapat dicegah? Mengubah sejarah tentu menimbulkan risiko tersendiri bagi Naomi dewasa. Mampukah Naomi dari tahun 2037 menerima konsekuensi tersebut?

2. "The Time I Got Reincarnated as a Slime (Season 2)"

Cerita berawal dari Mikami Satoru (Takuma Terashima) pria berusia 37 yang ditusuk oleh orang asing. Ketika tersadar, Mikami Satoru ternyata telah bereinkarnasi di dunia lain dan berubah menjadi Slime dengan kekuatan yang luar biasa.

Satoru berteman dengan Veldora (Tomoaki Maeno), yang kemudian memberinya nama Rimuru Tempest (Miho Okasaki). Sejak memiliki kekuatan, Rimuru memberikan perlindungan kepada berbagai jenis monster yang ia temui dan menjadi pemimpin mereka.

Pada episode terbarunya di musim kedua, Kepala Ksatria Suci Kekaisaran dan Kapten Tentara Salib Gereja Suci Barat, Hinata Sakaguchi (Manami Numakura) menerima surat dari Pedagang Timur. Hinata membaca berbagai informasi mengenai Federasi Jura Tempest yang dipimpin oleh Rimuru Tempest.

Veldora menceritakan kisah kelam yang dialami oleh Izawa Shizu (Yumiri Hanamori). Shizu ternyata memiliki misi tersendiri selama ini. Sebuah permintaan sulit diminta oleh Shizu terhadap Rimuru. Di sisi lain, Raja Iblis Clayman (Takehito Koyasu) sedang menyusun rencana untuk menghancurkan Rimuru dan kawan-kawannya.

3. "One Punch Man"

Salah satu anime yang sangat dinanti adalah "One Punch Man" dengan jalan cerita yang memukau. Saitama memiliki keinginan yang tidak biasa, yaitu menjadi pahlawan super. Demi keinginan tersebut, Saitama berlatih dengan sangat keras hingga rambut di kepalanya berguguran.

Setelah memiliki kekuatan dan berhasil mengalahkan musuh dengan satu pukulan, Saitama merasa bosan karena menganggap tidak menemukan musuh yang sepadan. Suatu hari, Saitama bertemu Genos, robot cyborg berusia 19 tahun yang ingin menjadi muridnya. Genos dan Saitama kemudian bergabung dengan Hero Association untuk menjadi pahlawan super resmi yang bersertifikat.

Dari sinilah petualangan Saitama dan Genos dimulai. Mereka akan bertemu dengan pahlawan super dengan berbagai kekuatan yang tidak mempercayai kemampuan Saitama. Belum lagi, Saitama sempat mendapatkan nilai yang rendah di salah satu ujian masuk Hero Association.

4. "Attack on Titan"

Pada 13 Februari 2021, Anda mulai dapat menyaksikan "Attack on Titan Season 3". "Attack on Titan Season 4" yang sangat seru dan dinanti pecinta anime akan memasuki episode pamungkas pada akhir bulan ini.

Pada Season 2, kehidupan Eren Jaeger banyak mengalami perubahan sejak kejadian yang mengenaskan di musim pertama. Kali ini Eren dan teman-teman dari 104th Training Corps telah berhasil bergabung dengan menjadi anggota resmi dari Survey Corps.

Tidak ada waktu istirahat bagi Eren meskipun ia masih kelelahan setelah bertarung melawan Female Titan. Hal ini diakibatkan banyaknya Titan yang akan menyerang Wall Rose dan menghabisi manusia yang hidup di sana.

Baca: Film Pai Kau, Tontonan Pas Saat Imlek

Rahasia dan fakta baru mengenai Titan justru terungkap ketika para Survey Corps berusaha menyelamatkan tembok pertahanan yang ada. Kejutan tidak berhenti mengenai para Titan saja, nyatanya anggota Survey Corps akan mengetahui fakta mencengangkan mengenai orang-orang di sekitar mereka.

5. "Mc Dull: Rise of The Rice Cooker"

Film ini bukan animasi buatan Jepang. Film komedi animasi ini adalah karya para seniman China-Hongkong. Sejak bumi diserang monster jahat, sebuah kompetisi digelar untuk membuat robot demi mengalahkan monster tersebut.

McDull yang tertarik dengan penemuan lantas membuat sebuah robot dari penanak nasi. Tanpa disangka, robot tersebut berhasil memenangkan kompetisi. Juara kedua dalam kompetisi tersebut ternyata adalah musuh bebuyutan kepala sekolah.

Kepala sekolah, ibu McDull serta teman-temannya berusaha mengembangkan robot McDull dengan teknologi yang lebih mutakhir sesingkat mungkin. Sayangnya, monster kembali menyerang bumi dan menghancurkan lebih banyak robot, termasuk robot si juara kedua. Robot penanak nasi ditugaskan untuk melindungi bumi dari monster jahat.

Jadi, film animasi apa yang cocok untuk mengisi liburan Imlek Anda kali ini?