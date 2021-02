Aurelie Moeremans Unggah Foto Diri Sedih, Reaksi Pacar: Aku Mencintaimu

TEMPO.CO, Jakarta - Aurelie Moeremans tiba-tiba mengunggah foto dirinya tengah terlihat sedih. Matanya sembab, rambutnya sedikit basah, dan tak tersenyum. Dalam keterangan fotonya, Aurelie mencoba menguatkan dirinya sendiri yang tengah berada di kondisi tidak baik.

"Tidak apa-apa menjadi tidak baik-baik saja .. Badai tidak berlangsung selamanya," tulis Aurelie dalam Bahasa Inggris di Instagram pribadinya pada Rabu, 10 Februari 2021.

Menariknya, unggahan tersebut mendapat perhatian dari kekasihnya, Hanif Ramadhana. Di kolom komentar, Hanif memberi semangat dengan kalimat romantis, "I love you." Komentar itu menjadi yang paling banyak disukai dengan 351 likes.

Aurelie Moeremans bersama kekasih barunya, Hanif Ramadhana. Keduanya kerap membuat konten video yang menghibur selama pandemi. IG @aurelie

Netizen pun ada yang membalas, "I love you too". Tetapi ada juga netizen yang penasaran apa yang dilakukan oleh Hanif sampai Aurelie nangis seperti itu. Mereka yang didominasi oleh kaum adam itu menyarankan agar Hanif dapat menjaga lawan main Ardhito Pramono di film Story of Kale: When Someone's in Love itu dengan baik karena jika tidak maka ia akan menyesal.

"Wayoloh nangis, lu apain itu. Kagak dibolehin beli seblak ya," tulis @fathiarnh. "Lu apain bang sampe nangis gitu," tulis @musthovavi. "Bang lu apain mbak Aurelie bang kok jadi nangis gitu? Nanti kalo dia tiba-tiba deket sama aku abang nyesel. Tolong dijaga baik-baik bang," tulis @maftuhbulqini28.

Aurelie Moeremans diketahui berpacaran dengan Hanif Ramadhana yang merupakan kreator video sejak beberapa bulan lalu. Hubungan keduanya diduga bermula dari video challenge halu yang dibuat oleh Aurelie untuk mengajak netizen seolah sedang melakukan video call dengannya. Celetukan-celetukannya bisa memancing imajinasi yang lucu dari netizen sehingga dijuluki pacar halu netizen, seperti yang terjadi pada Hanif.

Dari sekadar pacar halu, Hanif sampai berani menampilkan diri sebagai kekasih betulannya melalui unggahan-unggahan video pasangan baru ini di dalam mobil di Instagram. Netizen laki-laki yang semula menolak kehadiran Hanif sebagai kekasih baru Aurelie Moeremans dan merasakan patah hati kemudian berbalik mendukung hubungan mereka.

MARVELA