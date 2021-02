Rekomendasi Drama Korea Bertema Keluarga untuk Liburan Imlek

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang perayaan Imlek, tontonan drama Korea bertema keluarga cocok untuk mengisi waktu luang liburan akhir pekan ini. Drama Korea bertema keluarga biasanya memiliki jalan cerita yang menarik dan amat berkaitan lantaran karakternya yang berasal dari segala usia.

Berikut adalah enam rekomendasi drama Korea bertema keluarga yang bisa membuat libur perayaan Imlek sekaligus long weekend Anda menjadi lebih berwarna. Semua rekomendasi drama Korea ini dapat disaksikan di Netflix.

1. Once Again

Netflix merilis drama Korea bertema keluarga yang direkomendasikan selama liburan Imlek. Dok. Netflix

Once Again mengisahkan empat saudara yang sedang menjalani proses perceraian dengan alasan yang berbeda-beda, mulai dari perselingkuhan hingga pembatalan pernikahan. Keempatnya pun kembali tinggal bersama orang tua mereka dan mencoba memberikan kesempatan kedua untuk percintaan dan mimpi mereka. Meski perceraian bukanlah pengalaman yang menyenangkan, Once Again akan menyuguhkan sebuah kisah yang menyentuh hati mengenai cinta sebuah keluarga dan awal yang baru.

2. My Father Is Strange

Netflix merilis drama Korea bertema keluarga yang direkomendasikan selama liburan Imlek. Dok. Netflix

My Father Is Strange bercerita mengenai sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan empat anak mereka. Sang kepala keluarga Byun Han-soo (Kim Young-cheol) adalah sosok suami dan ayah yang berdedikasi, sehingga semuanya terkejut ketika seorang penyanyi dan aktor terkenal An Jung-hui (Lee Joon) mengaku sebagai putranya. Walau terdengar dramatis, serial ini memiliki banyak momen yang lucu dan mengharukan.

3. What Happens to My Family?

Netflix merilis drama Korea bertema keluarga yang direkomendasikan selama liburan Imlek. Dok. Netflix

What Happens to My Family bercerita mengenai seorang ayah tunggal (Yoo Dong-kun) yang kesal karena harus terus-menerus berkorban untuk anak-anaknya yang egois. Pada suatu hari, ia memutuskan untuk menggugat anak-anaknya demi mengajarkan mereka cara menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Anak-anak ini pun menjadi lebih menghargai keluarga mereka seiring upaya ketiganya dalam memenuhi persyaratan ayah mereka. Nikmati pula berbagai momen menggemaskan dari para aktor mudanya, yaitu Yoon Bak, Park Hyung-sik, Nam Ji-hyun, dan Seo Kang-jun.

4. My Golden Life

Netflix merilis drama Korea bertema keluarga yang direkomendasikan selama liburan Imlek. Dok. Netflix

My Golden Life memperlihatkan konsekuensi dari cinta seorang ibu yang salah arahan, di mana ia mengambil kesempatan agar putrinya (Shin Hye-sun) bisa hidup dengan mewah bersama para kaum elit. Sang tokoh utama wanita pun percaya bahwa dirinya adalah putri keluarga Haesong Group yang telah lama hilang, sehingga ia berhasil menjalani kehidupan yang serba glamor. Namun ketika kebenaran akhirnya terungkap, keluarga ini harus merasakan dampak buruk dari kebohongan tersebut. Meskipun cerita mengenai identitas rahasia sudah sering diangkat, My Golden Life berhasil menghindari plot yang klise lewat isu-isu sosialnya serta fokus pada kebahagiaan diri sendiri.

5. Marriage Contract

Netflix merilis drama Korea bertema keluarga yang direkomendasikan selama liburan Imlek. Dok. Netflix

Marriage Contract berfokus pada seorang janda sekaligus ibu muda (U-ie) yang miskin. Tidak hanya harus membesarkan putrinya yang berusia tujuh tahun sendiri, ia juga harus berjuang membayar hutang kepada rentenir. Demi hidup yang lebih mudah, ia pun memutuskan untuk melakukan pernikahan kontrak dengan seorang eksekutif kaya (Lee Seo-jin) yang membutuhkan transplantasi hati untuk ibunya. Meski berawal dari kepalsuan, lambat laun tumbuh cinta di antara keduanya. Marriage Contract bisa menjadi tayangan yang tepat jika Anda sedang mencari drama Korea bertema keluarga dengan episode yang lebih sedikit.

6. My Only One

Netflix merilis drama Korea bertema keluarga yang direkomendasikan selama liburan Imlek. Dok. Netflix

Tidak hanya Marriage Contract, U-ie juga membintangi My Only One sebagai Kim Do-ran yang hidupnya berubah drastis ketika bertemu dengan ayah kandungnya (Choi Su-jong) setelah 28 tahun. Para karakter harus melewati banyak keadaan sulit, tetapi drama ini menyampaikan pesan tentang menemukan kembali harapan hidup dan memberikan keyakinan bahwa Anda memiliki seseorang untuk bersandar. Tema pengorbanan demi keluarga di My Only One juga cukup relatable dan menyentuh hati.

Itu tadi enam drama Korea yang bisa dijadikan pelajaran sambil mengisi liburan Imlek. Selamat menonton.

MARVELA | NETFLIX