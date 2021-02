Hari Pernikahan Kian Dekat, Kalina Ocktaranny Gelar Bridal Shower

TEMPO.CO, Jakarta - Kalina Ocktaranny mendapat kejutan dari keluarga dan sahabat terdekat berupa acara bridal shower. Semakin dekat hari pernikahannya dengan Vicky Prasetyo, Kalina sangat senang dengan kejutan dari orang-orang terkasihnya yang belum pernah didapatkan di tiga pernikahan sebelumnya.

"Ngga pernah ngerasain yang namanya BRIDAL SHOWER di pernikahan aku sebelumnya. Sekali ngerasain bridal showernya ga kelar-kelar. Ma kasih ya sayang buat semuanya @vickyprasetyo777," tulis Kalina di Instagram pada Minggu, 7 Februari 2021.

Terlihat ada ibu dan adik Vicky, serta salah satu sahabatnya, Irma Darmawangsa. Ibu dari Azka Corbuzier ini juga sempat dikerjai oleh sahabat-sahabatnya. Kalina diminta untuk mengenakan sejumlah tisu toilet yang dililitkan ke tubuhnya dan veil atau hiasan kepala yang identik dengan pengantin.

"Terima kasih untuk mama mertua @emma_fauziahreal, adik-adik ipar aku, sahabat-sahabat aku @babyprasetyo777 @nabellagabrella @lyndash_edwards92 @diarypapisonny @amingisback @irmadarmawangsa @hanny_damanik dan semua yang terlibat bikin kejutan ini untuk aku.. Me laf you all," tulisnya.

Kalina Oktarani dan kekasihnya, Vicky Prasetyo telah menggelar acara lamaran pada Ahad, 24 Januari 2021. Sebelum lamaran, keduanya telah menjalani beberapa kali sesi pemotretan prewedding dengan berbagai tema. Instagram/@kalinaocktaranny

Video momen bridal showernya itu baru saja dia unggah di Instagramnya pada Selasa, 9 Februari 2021. Terlihat nuansa putih menghiasi ruangan tempat acara bridal shower. Sebuah meja panjang dengan dekorasi peralatan makan yang dihias cantik menjadi saksi hari bahagia Kalina sebelum dinikahi Vicky. Para sahabatnya juga sudah menyiapkan permainan untuk memeriahkan acara malam itu.

Satu hari sebelumnya, Kalina menunjukkan surat rekomendasi nikah dari Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan yang artinya pernikahannya dengan Vicky tinggal menghitung hari. Tertulis nama asli Kalina, Erie Ocktaranny. "Selesai sudah surat izin numpang nikah. Bismillah ya sayang @vickyprasetyo777 Niat baik insha Allah berjalan dengan baik juga," tulisnya di Instagram pada Senin, 8 Februari 2021.

Kalina Ocktaranny mengaku Vicky Prasetyo merupakan laki-laki yang dapat membuatnya bahagia sehingga dia yakin untuk menikah lagi. "Laki-laki yang selalu mencoba untuk bikin aku bahagia. Dan selalu berhasil buat aku happy. Love you sayang @vickyprasetyo777," tulisnya. Mereka akan menikah pada 21 Februari 2021.

MARVELA