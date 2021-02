Menjelang Imlek, Ini 6 Drama Mandarin yang Bisa Temani Anda

Serial Mandarin First Romance/Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea memang menarik untuk disaksikan, namun serial Mandarin juga tak kalah seru untuk diikuti apalagi saat menyambut perayaan Imlek. Drama Mandarin juga memiliki genre yang beragam mulai dari romantis, thriller, aksi hingga komedi.

Berikut ini adalah enam serial drama Mandarin yang dapat disaksikan untuk menyemarakkan perayaan Imlek, berdasarkan keterangan resmi Viu.

1. First Romance

Drama ini diangkat dari novel dengan judul yang sama, karya Wei Mian Jun. "First Romance" menceritakan tentang kisah cinta yang berliku.

Xiong Yi Fan (Wan Peng) dan Yan Ke (Riley Wang) pernah belajar di sekolah yang sama. Yan Ke tidak mengetahui bahwa Yi Fan pernah menjadi pengagum rahasianya di masa sekolah.

Ketika mereka beranjak dewasa dan kuliah di kampus yang sama, Yan Ke menjadi idola di antara para gadis karena kemampuannya yang handal sebagai pianis terkemuka dan wajahnya yang rupawan.

Di kampus, Yan Ke bertemu kembali dengan Yi Fan dan terjadilah serangkaian kejadian yang tidak biasa sejak pertemuan tersebut. Meskipun Yan Ke terlihat sempurna dari luar, ternyata ia memiliki kekurangan yang tidak diketahui orang lain.

Anda akan menemukan momen-momen lucu, mengejutkan, menyentuh dan teringat kembali tentang cinta pertama. Aksi para tokoh lain juga tak kalah menghibur, seperti Bai Yu Ze (Wu Han Kun), mahasiswa fotografi yang merasa paling tampan dan Ding Ming (Zheng Shu Huan), mahasiswi jurusan jurnalisme.

2. "Mr. Fighting"

Drama mandarin sepanjang 45 episode ini diangkat dari novel berjudul sama, karya Zi You Ji Guang. "Mr. Fighting" menyuguhkan kisah tentang seorang aktor yang kehilangan popularitasnya.

Hao Ze Yu (Allen Deng) merupakan aktor yang memperoleh ketenarannya melalui sebuah ajang pencarian bakat. Sepuluh tahun setelah karirnya meroket, Ze Yu kehilangan popularitasnya. Selain itu, agensi yang menaungi Ze Yu juga meninggalkan dirinya sehingga ia kehilangan pekerjaan.

Untungnya, masih ada orang-orang yang ingin membantu Ze Yu. Mereka adalah Niu Mi Lei (Ni Hong Ji) seorang ibu paruh baya yang rupawan, Fu Zi (Sandra Ma) yang tidak memiliki pekerjaan serta Fu Fang Shu, ayah dari Fu Zi (Han Tong Sheng) yang bekerja sebagai sopir.

Berbekal keyakinan namun minim pengalaman di dunia hiburan, ketiganya berusaha mengembalikan Ze Yu ke puncak popularitasnya. Sayangnya, usaha yang dilakukan tidak mudah. Belum lagi ketika Ze Yu mulai menyukai seorang gadis yang membuat pikirannya menjadi tidak fokus.

3. "My Girlfriend’s Boyfriend"

Dalam "My Girlfriend’s Boyfriend", Ah Zhai (Bai Shu) adalah mahasiswa jurusan teknik yang juga seorang otaku. Ia telah lama menyukai Pei Ni (Elvira Chai), yang menurut Ah Zhai adalah gadis tercantik di kampusnya.

Sayangnya, Ah Zhai tidak berani mengungkapkannya karena ia juga tidak mahir dalam bersosialisasi. Ketika Ah Zhai mabuk, ia tidak sengaja membeli sebuah robot AI (artificial intelligence) di sebuah toko di Jepang.

Ah Zhai kemudian memprogram robot bernama Adam (Leon Li) tersebut menjadi sosok pacar ideal Pei Ni secara tidak sadar. Sadar apa yang dilakukannya salah, Ah Zhai kemudian membeli satu robot perempuan yang bernama Eve (Elvira Chai) untuk menjadi seperti Pei Ni. Ah Zhai berharap bahwa robot Eve dapat menjadi kekasihnya, sayangnya Eve justru jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Adam.

Situasi menjadi semakin membingungkan dan aneh karena ketiganya tinggal dalam satu rumah dan Ah Zhai terjebak dalam cinta segitiga dengan kedua robot.

4. "Sweet Combat"

Penggemar idol boy group, EXO pasti tidak asing dengan Luhan. Dalam drama romantis bertema olahraga, ia akan berperan sebagai Ming Tian yang menjalani kehidupan berat sejak muda.

Ia bekerja di beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kedua adiknya. Ming Tian mendaftarkan beasiswa di Universitas Zheng Ze, universitas olahraga yang dermawan dalam memberikan beasiswa.

Tanpa disangka, Miang Tian justru diterima meskipun ia tidak berbakat dalam bidang olahraga. Miang Tian kemudian bertemu dengan Fang Yu (Guan Xiao Tong), putri konglomerat dari perusahaan Fang Group. Fang Yu merupakan petinju berbakat yang menolak untuk meneruskan bisnis keluarganya.

Selain itu, Fang Yu menyadari bakat terpendam yang dimiliki oleh Ming Tian ketika ia mulai melatihnya. Sayangnya, kehidupan baru Ming Tian di kampus tidak mudah. Ada pihak lain yang berusaha menjatuhkannya agar ia gagal.

5. "Symphony of Fate"

Kedua kakak beradik, An Na (Guo Zhen Ni) dan An Qi (Yang Ma) adalah anak yang diadopsi dan memiliki impian yang sama yaitu menjadi fashion designer.

Sang kakak, An Qi pernah dipenjara selama 5 tahun karena dijebak. Setelah bebas dari penjara An Qi melanjutkan cita-citanya untuk menjadi desainer yang berbakat. An Na berkarir sebagai model yang terkenal.

Kesuksesan An Qi ternyata membuat An Na iri dan tidak segan untuk membuat An Qi hancur. Masalah lain muncul ketika kedua kakak beradik ini menyukai orang yang sama, yaitu Liu Chenxi (Feng Shaofeng).

6. "Ink at Tai Ping"

Suatu kawasan yang terlihat damai dari luar ternyata memiliki kekisruhan tersendiri di dalamnya. Situasi ini terjadi di Jalan Tai Ping, jalanan yang terlihat baik-baik saja.

Jalanan ini dikuasai oleh pihak tertentu yang juga meraup keuntungan dari peraturan yang mereka terapkan. Mantan gangster Yip Koi Tin (Kenny Wong) menetapkan aturan di jalan tersebut. Ia dulu pernah berkuasa dan kini menderita karena kehilangan putranya akibat pembunuhan.

Mereka yang bermasalah akan mendatanginya untuk meminta perlindungan namun ketika Na Na (Chrissie Chau) membuka salon tato di kawasan ini, muncul berbagai peristiwa mengerikan di jalan tersebut.

Kejadian yang mengorbankan nyawa, memunculkan balas dendam sehingga membuat orang merinding dan berurai air mata.

Apakah Anda sudah memutuskan kira-kira akan menonton apa pada Imlek tahun ini?