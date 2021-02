Fast and Furious 9 Rilis Trailer Baru, Adegan Tabrakan 4 Detik Disiapkan 8 Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Fast and Furious 9 merilis teaser terbarunya di Super Bowl TV. Salah satu adegan yang dipamerkan dalam video 30 detik itu adalah adegan mobil merah yang menabrak toko lalu mobil itu menabrak truk kuning, hingga masuk di box truk itu.

Sutradara Justin Lin kemudian menunjukkan bagaimana proses syuting adegan tabrakan mobil dan truk itu melalui unggahan di akun twitternya. Menurutnya, adegan tabrakan yang berdurasi 4 detik di teaser itu memakan waktu persiapan 8 bulan. Produksi adegan singkat itu pun dilakukan selama 4 hari dan menghancurkan 3 mobil sekaligus. "Bekerja dengan lebih dari seratus orang kru yang sangat bertalenta dan berdedikasi tinggi. Pekerjaan terbaik di dunia," katanya dalam akun twitternya pada 8 Februari 2021.

One 4 second shot in #F9. 8 months of prep. 4 days of production. 3 cars destroyed. Work from over a hundred of the most dedicated and talented crew. Best job in the world! pic.twitter.com/QK4wNYvAhE