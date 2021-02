Universal Pictures Tunda Rilis Film Marry Me yang Dibintangi Jennifer Lopez

Jennifer Lopez tampil dalam perayaan malam tahun baru di Times Square, New York, AS, 31 Desember 2020. JLo tampil dengan gaya glamor menggunakan gaun putih yang tampak mengkilap. Gary Hershorn/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Universal Pictures mengumumkan bahwa film "Marry Me" yang dibintangi oleh Jennifer Lopez ditunda hingga 11 Februari 2022.

Dilansir Variety pada Selasa, "Marry Me" awalnya dijadwalkan tayang pada 14 Mei 2021. Film ini disutradarai oleh Kat Coiro yang karyanya dikenal lewat "Dead to Me".

Jennifer Lopez berperan sebagai superstar musik bernama Kat Valdez dan Owen Wilson sebagai Charlie Gilbert, seorang guru matematika, orang asing yang setuju untuk menikah dan kemudian saling mengenal.

Film bergenre romantis ini berkisah tentang dua orang yang berusaha mencapai sesuatu, namun sangat bergantung pada jumlah pengikut dan disukai di sosial media.

Baca: Cantiknya Jennifer Lopez di Premier Film Terbaru Ice Age

"Marry Me" akan menampilkan lagu-lagu Lopez dan bintang musik Latin Maluma. Film ini juga dibintangi oleh John Bradley ("Game of Thrones" dari HBO), Michelle Buteau ("Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia" dari Netflix) dan Utkarsh Ambudkar ("Mulan").

Sementara itu, Jennifer Lopez dilaporkan kembali bergabung dengan Netflix untuk proyek film terbarunya yang bergenre aksi-thriller bertajuk "The Mother". Film fitur ini rencananya akan diarahkan oleh sutradara live-action "Mulan", Niki Caro.

Dalam film itu, Jennifer Lopez akan berperan sebagai asasin wanita mematikan yang keluar dari persembunyiannya untuk melindungi putri yang dia serahkan bertahun-tahun sebelumnya, saat dalam pelarian dari pria berbahaya.