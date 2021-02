Suami Selingkuh Berulang Kali, Michaela Elsiana Paruntu Pilih Memaafkan

TEMPO.CO, Jakarta - Michaela Elsiana Paruntu, istri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian atau JAK memilih untuk memaafkan perilaku sang suami yang berulang kali ketahuan selingkuh. Dengan berbesar hati, Michaela berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan James sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

"Saya bukan malaikat tetapi saya seorang yang takut akan Tuhan, kita diajarkan dalam pernikahan di keluarga Kristen, kita harus bisa untuk mengampuni dan untuk itu saya mohon biarlah kiranya kami diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini," kata Michaela sambil menangis dikutip dari akun Instagram @lambe_turah pada Senin, 8 Februari 2021.

Dalam video yang viral, Michaela mencoba mengadang mobil yang dikendarai suami dan perempuan diduga selingkuhannya, bernama Angel di Jalan Raya Tomohon pada Ahad, 24 Januari 2021. Terlihat di video yang terus dibagi di akun Youtube dan Instagram itu, Michaela Paruntu, naik ke atas kap mobil James. Di dalamnya, ada Angel dan ibunya. Enggan berhenti meski istrinya di atas kap mobil, James tetap melajukan mobilnya hingga ratusan meter.

Setelah kasus itu viral, terungkap perselingkuhan itu telah berlangsung berkali-kali. Michaela yang berprofesi sebagai dokter dan dosen itu juga telah menggerebek hubungan terlarang itu di Jakarta tapi JAK berhasil lolos.

Setelah kejadian ini, Michaela mohon doa dari masyarakat agar peristiwa pengadangan ini dapat cepat terselesaikan dengan baik. Sebenarnya Michaela tidak ingin konflik keluarganya ini diketahui oleh publik. Itu juga yang menjadi alasannya tidak pernah melaporkan penyelewengan suaminya kepada pihak berwajib.

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian bersama istrinya Michaela Elsiana Paruntu. Faceboook

"Saya selama ini tidak melaporkan ke DPRD tidak juga melaporkan ke polisi karena saya tidak ingin kasus ini atau urusan rumah tangga saya ini menyebar. Saya hanya ingin urusan ini diselesaikan secara pribadi saja dan tidak menjadi konsumsi dari publik," katanya.

Michaela berharap permasalahan rumah tangganya ini dalam menemukan jalan keluar yang terbaik untuk mereka berdua. Setelah kasus perselingkuhan suaminya menyeruak ke publik, Michaela tak henti-hentinya mendapat banyak dukungan dari masyarakat, bahkan mereka menyebut kejadian ini sama seperti kisah drama Korea, The World of the Married.

"Kepada pihak-pihak yang sudah sangat memberi semangat kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih karena lewat semangat yang diberikan itu pun saya bisa bertahan kuat sampai hari ini," katanya.

Di akun Facebooknya, Michaela yang akrab disapa Mika Paruntu atau MEP ini menuliskan status soal pengampunan. Ia mengambil ajaran dari Alkitab tentang memaafkan.

"Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata: Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lukas 17: 3-4 #meporangbaik #mepwithlove," tulisnya, Senin, 8 Februari 2021.

JAK yang duduk bersebelahan dengan Mika saat menggelar konferensi pers itu hanya terdiam. Tapi beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf kepada istrinya atas perselingkuhan itu.

Kakak Mika, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu sekaligus Ketua Partai Golkar Sulawesi Utara menyebut adiknya adalah pemenang. Di akun Facebooknya, bupati yang akrab disapa CEP atau Tetty Paruntu ini mengunggah foto-foto Mika dan memberikan judul, Dia adalah Pemenang Sejati.

Pada alinea ketiga, CEP menuliskan sebutan untuk Michaela Elsiana Paruntu yang berjiwa besar. "Tapi sungguh wanita muda ini adalah pemenang sejati. Dia mampu mengalahkan musuh terbesar dalam hidupnya yakni dirinya sendiri. Luar biasa wanita muda ini."

MARVELA