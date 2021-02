TEMPO.CO, Jakarta - Marthin Saba, vokalis KSP Band atau Kelompok Suara Parahyangan dan pelatih vokal meninggal pada Senin dinihari, 8 Februari 2021 karena serangan jantung. Kabar itu diungkapkan oleh pengamat musik, Adib Hidayat di akun Twitternya, tak lama setelah mendengar kabar itu.

"Berita duka @marthinsaba vokalis dari @kspband meninggal dunia karena serangan jantung. Kabar saya peroleh dari @myDidan dan @kikijuliar. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Cuitan ini direspons penyanyi dan musisi JFlow. @RIP @marthinsaba selamat bernyanyi bersama malaikat di surga."

Istri Marthin, Prita Laura, mantan pembaca berita Metro TV kemudian mengabarkannya melalui unggahan kenangan untuk suaminya di akun Instagramnya. "Sayangku @marthinsaba aku tahu ini pilihan Tuhan dan pilihanmu. Tuhan baik sama kita. Aku yakin kamu bahagia di rumah barumu sayang. Doakan aku agar bisa menata rinduku," tulisnya menyertai unggahan foto bersama suaminya.

Baca juga: Arry Syaff, Pengacara dan Vokalis Band yang Gemar Membantu Musisi, Meninggal

Prita menuliskan, selama menjalani rumah tangga bersama Marthin sejak 2007, ia merasakan keindahan. "Aku bersyukur diberi waktu bersama pria seindah kamu. Beautiful inside out

Marthin Saba, vokalis KSP Band meninggal karena serangan jantung. Instagram.com

Kemarin, Marthin masih sempat membuat unggahan di Instagram Storynya. Ia mengunggah ulang unggahan foto Clarissa Christina Winata, saat melatih musik. Saudara Carlo Saba ini juga mengunggah ulang nukilan video lagu pujian yang diunggah @ccthevow. Terakhir, ia mengunggah foto makanan yang dikirimkan saudaranya, Ivan Saba dan istrinya, Verlita Evelyn, yang tengah merayakan ulang tahun pernikahan mereka.

"Happy anniversary again ya @ivansaba @verlitaevelyn. We love ypuuuu. Thank you buat kirimannya, langsung disantap," tulisnya.

Ucapan belasungkawa mengalir kepada Prita Laura. "Lulu, kirim peluk dan doa ya. Jesus love you both," tulis Feby Febiola. "Kirim doa untukmu dan seluruh keluarga besar. Selamat jalan Kak @marthinsaba," tulis Mario Ginanjar.

Marthin Saba terlahir sebagai keluarga musisi. Ia dan dua saudaranya, Ivan serta Carlo juga menekuni profesi yang sama. Carlo Saba adalah vokalis grup Kahitna. Adapun Marthin Saba bersama Kelompok Suara Parahyangan sudah mengeluarkan tiga album.