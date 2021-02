Ikke Nurjanah Menikah, Ini Ungkapan Manis Sang Suami

TEMPO.CO, Jakarta - Ikke Nurjanah menikah lagi untuk kedua kalinya. Suaminya adalah Karlie Fu. Sambil memajang foto-foto pernikahannya di Instagram, Ikke Nurjanah pun meminta doa restu kepada 700 ribu lebih pengikutnya. "Bismillah. Mohon doa restunya saudara-i ku," kata Ikke Nurjanah dalam Instagramnya pada 5 Februari 2021.

Dalam unggahan Instagram Ikke Nurjanah, Karlie mengungkapkan bahwa Ikke sangat cantik dalam balutan gaun putih. "You look so beautiful in white , I love you ," kata akun karliefu_.

Karlie pun mengungkapkan isi hatinya di media sosial tentang pernikahan mereka. Ia merasa bersyukur memiliki Ikke Nurjanah yang merupakan sosok pengertian, lucu, dan yang paling penting bisa menyebut Ikke sebagai istrinya. "I'm glad you are thoughtful, I'm glad you are understanding, I'm glad you are so much fun to be around, but most of all I'm glad you are my wife. I love you @ikkenurjanah0518," kata Karlie Fu.

Kedua unggahan itu pun dibanjiri doa dan ucapan selamat dari para rekan artis hingga netizen. "Buuu selamat ya....semoga bahagia dan saling menyayangi sampi akhir hayat...ikut senengggg akuuu," ujar Iis Dahlia di kolom komentar.

Pada 16 Oktober 1998 Ikke Nurjanah sempat menikah dengan Aldi Bragi dan dikaruniai seorang putri. Kemudian bercerai pada tahun 2007 dan Aldi menikah lagi dengan Ririn Dwi Ariyanti pada 11 Juli 2010.