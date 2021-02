Aktor Christopher Plummer Meninggal, Karyanya di Film Animasi Up dan Beginners

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor "The Sound of Music" dan "Beginners", Christopher Plummer, meninggal di usia 91 tahun pada Jumat pagi 5 Februari 2021 waktu setempat di kediamannnya di Connecticut, Amerika.

"Chris adalah pria luar biasa yang sangat mencintai dan menghormati profesinya dengan gaya busana kunonya yang hebat, humor yang mencela diri sendiri, dan kata-katanya dengan musik," ujar Lou Pitt, teman lama dan manajernya selama 46 tahun, dikutip Variety, Sabtu 6 Februari 2021.

"Dia adalah harta negara yang sangat mencintai asal-asul Kanada-nya. Melalui seni dan kemanusiaannya, dia menyentuh semua hati kita dan kehidupan legendarisnya akan bertahan untuk semua generasi yang akan datang. Dia akan selamanya bersama kita," imbuh Pitt.

Plummer terkenal karena berperan sebagai Kapten von Trapp dalam musikal pemenang Oscar "The Sound of Music". Dia juga memenangkan Oscar pada tahun 2012 untuk peran pendukungnya dalam film "Beginners" dan menjadi aktor tertua yang pernah memenangkan Academy Award untuk aktor pendukung.

Plummer memiliki karier yang panjang dan terkenal di atas panggung, dengan dua Tony Awards. Dalam film, dia juga dikenal untuk perannya "The Insider", "12 Monkeys", "Star Trek VI: The Undiscovered Country" dan "A Beautiful Mind" dan dia menyumbangkan suara untuk "Up", "An American Tale" dan Serial TV "Madeline".

Pujian kritis serius pertamanya datang untuk perannya dalam "Henry V" di Festival Stratford pada tahun 1956. Dia bermain sebagai Iago dengan lawan main James Earl Jones pada "Othello" di Broadway awal 1980-an, serta dalam "Macbeth" bersama Glenda Jackson.

Plummer memenangkan Tony Award pertamanya pada tahun 1974 untuk musikal "Cyrano" dan yang kedua pada tahun 1996 untuk "Barrymore" yang didasarkan pada kehidupan aktor John Barrymore.

Di tahun-tahun terakhirnya, Plummer bermain sebagai pemeran pendukung termasuk dalam "60 Minutes" sebagai Mike Wallace, "The Insider" dan sebagai Franklin Delano Roosevelt dalam telepic HBO "Winchell" yang disutradarai oleh Paul Mazursky. Plummer juga mendapat Emmy untuk miniseri "The Moneychangers" dan satu lagi untuk narasinya tentang "Madeline" khusus anak-anak.

Salah satu peran Plummer yang paling berkesan dari dekade ini hanya melibatkan suaranya yakni pada film "Up", dia berperan sebagai Charles Muntz, seorang penjelajah terkenal yang berubah menjadi jahat. Dia juga menyumbangkan suaranya untuk "My Dog Tulip" dan "9".

Plummer dinominasikan untuk aktor pendukung terbaik di Oscar untuk perannya sebagai J. Paul Getty dalam "All the Money in the World" karya Ridley Scott. Dia menggantikan Kevin Spacey setelah Spacey dituduh melakukan pelecehan seksual. Dia benar-benar merekam ulang adegan Spacey hanya satu bulan sebelum film tersebut dirilis pada Desember 2017. Plummer baru-baru ini muncul dalam serial film "Knives Out" Rian Johnson tahun 2019 dan serial impor Kanada Peacock "Departure."

Christopher Plummer menikah tiga kali, yang pertama dengan aktris Tammy Grimes, yang kedua dengan jurnalis Patricia Audrey Lewis. Plummer meninggalkan istri ketiga, aktris-penari Taylor, dan seorang putri dari Grimes, aktris Amanda Plummer.