Akhir Pekan Bingung Ngapain, Ini 12 Film Populer yang Bisa Ditonton Berkali-kali

TEMPO.CO, Jakarta - Apa rencana Anda pada akhir pekan ini? Apakah Anda tetap di rumah dan berniat menonton berbagai film?

Film memang merupakan salah satu hiburan paling populer di masyarakat. Meski memang banyak film atau tontonan baru dirilis, tetapi selalu ada film yang membuat Anda ingin kembali menontonnya.

Selama setahun pandemi Covid-19, banyak orang yang memilih berlangganan layanan streaming film online karena urung menonton film di bioskop.

Dikutip dari The Guardian pada Jumat 5 Februari 2021, berikut 12 daftar film populer yang membuat Anda nyaman sehingga ingin menontonnya berkali-kali.

1. Radio Days

Radio Days merupakan film favorit sutradara Mike Leigh. Menurutnya, film karya Woddy Allen ini merupakan kaleidoskop kehangatan dan kemanusiaan, kegembiraan dan kesedihan. Banyaknya pemeran pertunjukan karakter yang direalisasikan dengan indah dan banyaknya musik populer tahun 1940-an.

2. The Apartment

Aktor Samantha Morton mengaku tertarik pada masa jaya zaman dahulu. Belakangan ini dia telah menonton The Apartment beberapa kali. Sutradara Billy Wilder merupakan sosok favoritnya setelah Cameron Crowe. Akting Shirley MacLaine dan Jack Lemmon membuatnya tertawa dan menangis setiap saat. Rasa hormat pada cinta dalam film ini membuatnya terpesona.

Tokoh Chef Skinner dalam film Ratatouille. Disney

3. Ratatouille

Penulis dan komedian David Baddiel mengungkapkan sering mengatakan seni terhebat perfilman saat ini terjadi dalam animasi, tetapi ada rasa menyelimuti jiwa jika menonton film animasi Ratatouille. Salah satu alasannya karena begitu banyak hal yang terjadi di dapur. Menurutnya, film ini berisi irama indah ketika kritikus super sinis Antoine Ego kembali ke kepolosan dengan mencicipi suapan pertama Remy si tikus ratatouille.

4. The Goodbye Girl

Film favorit penulis Monique Roffey sepanjang masa adalah romantic comedy The Goodbye Girl. Film itu dibintangi Richard Dreyfuss, Marsha Mason, dan aktor cilik Quinn Cummings. Film ini menceritakan ibu tunggal dan putrinya yang dirayu oleh mantan kekasih ibunya. Adegan "celana dalam di telepon" di kamar mandi sangat klasik dan sinematik. Kekasih yang bernasib sial dengan anak lucu yang dilemparkan dan kamp Richard III yang lucu yang membuat Dreyfuss dipecat.

Perayaan 20 Tahun Kuch Kuch Hota Hai. Youtube

5. Kuch Kuch Hota Hai

Editor feature The Guardian Homa Khaleeli mengungkapkan karya ekstravaganza Bollywood 1998 Kuch Kuch Hota Hai berhasil menjejalkan kegembiraan ke dalam setiap menit. Dari pakaian tahun 90-an yang memukau (termasuk kalung yang mengeja kata 'keren') hingga energinya yang tinggi lagu dan rutinitas tarian pemain penuh. Termasuk ikatan sempurna dari mega bintang Kajol dan Shah Rukh Khan.

6. Two-Way Stretch

Penulis Michael Rosen mengatakan film Two Way Strech mengekspresikan campuran parodi, ketidaksopanan, dan slapstick yang cocok untuk dirinya. Mengunjunginya kembali adalah menjadi dirinya sendiri di saat-saat bahagia.

7. Singin 'in the Rain

Aktor Denis Lawson menceritakan pertama kali menonton film Singin in the Rain ketika berusia empat atau lima tahun, dan dia ingat menari-nari di taman saat mencoba berhitung. Film ini membuatnya ingin menjadi “seorang entertainer”, sebuah ide yang tidak pernah hilang dan membawanya seperti saat ini. Dia pun mengaku telah menonton film ini ratusan kali.

Film My Neighbour Totoro garapan Studio Ghibli. Dok. Twitter.

8. My Neighbour Totoro

Anda tidak perlu menjadi anak-anak untuk menonton My Neighbour Totoro. Dalam film ini, Anda melihat penggambaran Hayao Miyazaki yang sangat mendetail tentang pedesaan Jepang yang memikat, langit biru sempurna, awan putih lembut, pedesaan hijau subur, arsitektur tradisional, makhluk mitos jinak bernama Totoro.

9. Tokyo Story

Tokyo Story merupakan karya klasik yang hebat ungkap aktris Lindsay Duncan. Para pemeram menjalani hidup mereka, mereka saling mencintai, mereka saling mengecewakan. Film ini memiliki alur yang tenang dan tidak pernah mencolok, tetapi sangat menarik. Bidikan yang indah, skornya luhur. Ini adalah karya seni dengan kemanusiaan di setiap bingkai. Hal-hal besar dan universal yang merayapi Anda.

10. The Lady Vanishes

Sebuah "film nyaman" bagi penulis Jonathan Coe berarti hitam dan putih, terpotong, beraksen Inggris dan kehadiran meyakinkan dari aktor karakter tertentu. Akan sangat membantu jika, di atas semua itu, film tersebut ditulis dan disutradarai dengan sangat baik. Jadi pilihan yang jelas adalah Hitchcock's The Lady Vanishes ungkapnya.

11. Before Sunrise

Film ini merupakan trilogi pertama, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight - di mana ilusionis dan penulis Derren Brown, mengikuti hubungan antara karakter Ethan Hawke dan Julie Delpy seiring berlalunya waktu. Seperti Boyhood, yang juga disutradarai oleh Richard Linklater, trilogi ini difilmkan selama beberapa dekade. Namun, ada sesuatu yang sangat menarik tentang datang ke film berikutnya dan menemukan mereka lebih tua, kemudian mereka bertemu lagi dan menemukan jalan mereka melalui cinta dan kehidupan.

12. The Producers

Film favorit aktor Giles Terera untuk ditonton saat sedang sedih adalah The Producers. Film tersebut dibuat pada 1967 serta dibintangi oleh Gene Wilder dan si jenius Zero Mostel, dengan Mel Brooks mengarahkan skenario peraih Oscar miliknya. Meskipun telah menontonnya jutaan kali, Terera menilai film itu tidak pernah gagal membuatnya tertawa dan berpikir.