Rizky Billar Main Piano Dinihari Diganggu Suara Tak Berwujud

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sinetron, Rizky Billar ketakutan berada di rumahnya sendiri. Ia menceritakan kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri terjadi tadi dinihari, Kamis, 4 Februari 2021.

"Tadi malam sekitar jam 2an gua iseng-iseng coba cover keyboard piano buat diupload.. yah walau dengan skill seadanya dan suara pas-pasan," tulisnya memulai kisah horornya di akun Instagramnya sekitar dua jam lalu. Ia mengunggah dua video dan satu foto untuk membuktikan kengeriannya.

Pada awalnya ia masih merasa biasa saja hingga hampir satu jam setelah bermain piana, kekasih Lesty Kejora ini mulai mendengar suara-suara lain di sekitar rumahnya. "Yang pertama dari ruangan tempat sepatu, terus dari dapur ada suara gelas-gelas (kalian bisa denger di slide 1 di awalan sekitar detik ke-3)," ia melanjutkan ceritanya.

Rizky mencoba tak mempedulikan suara-suara tanpa wujud itu. Ia terus memainkan kibor hingga pukul 3 dinihari. "Puncaknya di slide 2 terserah kalian mau percaya apa tidak.. sumpah demi apapun itu gua merinding makanya gua berhenti main dan gua stuck untuk beberapa saat." katanya. Anehnya, dengan posisi jarinya yang menempel di tuts kibor, tiba-tiba terdengar bunyi 1 tuts dengan suara penuh. "Karena kesel gua pencet lagi aja itu tuts. Kalian bisa liat ekspresi kesel gua saat itu...," ujarnya.

Sahabat Harris Vriza dan Ady Sky itu akhirnya memutuskan mematikan pianonya dan mencoba tidur. "Gua masih yakin jari gua masih nempel di tuts dan kecil kemungkinan itu bisa ngeluarin suara," ujarnya masih penasaran.

Rizky yang dipertemukan Lesty di program Tukul Arwana One Man Show itu mencoba memahami suara piano satu jari itu merupakan bisikan dari yang tak terlihat untuk menyuruhnya tidur lantaran merasa terganggu.

Rizky Billar pun membantah unggahannya ini adalah prank untuk membohongi pengikutnya dan ternyata diakhiri dengan iklan, seperti yang kini marak di akun gosip. "Yang ini kagak ada iklan-iklanan semprul...segitu traumanya kalian ya ama prank kemarin," tulisnya.

Unggahan ini memancing sahabat-sahabatnya meninggalkan komentar yang lucu dan dibalas sama jenakanya oleh Rizky Billar. Salah satunya Moreno Pratama, asistennya.

"Namanya Heru, Boss. Tempat favoritnya di belakang kulkas soalnya anget katanya, trus kalau siang suka di garasi mainan mobil-mobilan, terus kalau pagi gua gak tahu dia ke mana soalnya gua ngarang," tulis Moreno.

Candaan ini dibalas sama kocaknya oleh Rizky Billar. "Oh gitu ya No? Besok dan sampai bulan depan lu enak ya No, bisa santai, bisa jalan-jalan, bisa touring motor. Terus gua gak tahu lagi dah lu ke mana, soalnya lu udah gua off-in," balasnya.