Golden Globe 2021, Semakin Banyak Nominator Wanita Untuk Kategori Sutradara

TEMPO.CO, Jakarta - Ada yang cukup berbeda di daftar nominasi ajang Golden Globe tahun ini. Untuk pertama kalinya, karya dan kiprah sutradara wanita mendominasi daftar nominasi di kategori-kategori utama.

Mengutip dari Reuters, Kamis 4 Februari 2021, tiga dari lima sutradara yang dinominasikan di kategori Sutradara Terbaik adalah wanita, termasuk Regina King untuk kisah pertemuan empat ikon kulit hitam di tahun 1960-an di "One Night in Miami", Emerald Fennell dari Inggris untuk "Promising Young Woman" dan pembuat film kelahiran China Chloe Zhao untuk "Nomadland."

Zhao sendiri menjadi sutradara wanita berdarah Asia pertama yang berhasil masuk ke nominasi kategori Sutradara Terbaik Golden Globe. Adapun dua sutradara lainnya yang masuk nominasi adalah David Fincher untuk "Mank" dan Aaron Sorkin untuk "Trial of Chicago 7". Sementara itu, film "Mank" memimpin daftar nominasi Golden Globe, termasuk Score Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Utama Terbaik, Aktris Pendukung Terbaik, dan Film Terbaik.

Selain "Mank", daftar kategori Film Terbaik mencakup kisah Resesi Hebat modern "Nomadland", drama protes Perang Vietnam tahun 1960-an "The Trial of the Chicago 7", kisah balas dendam #MeToo "Promised Young Woman", dan drama keluarga The Father. "

Baca: Gundala Diulas Situs Golden Globe, Joko Anwar : Bonus Pandemi

Golden Globe 2021 pun cukup beragam jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Beragam dari sisi pembuat film, hingga cerita yang diusung oleh sederet film dan serial TV yang rilis sepanjang 2020.

Satir Sacha Baron Cohen tentang mantan Presiden Donald Trump Amerika, "Borat Subsequent Moviefilm;" Hamilton; "The Prom;" Kisah autisme "Musik" dan komedi putaran waktu "Palm Springs" akan bersaing dalam kategori terpisah untuk musikal dan komedi. Untuk televisi, drama keluarga kerajaan Inggris "The Crown", yang musimnya berfokus pada mendiang Putri Diana, memimpin dengan enam nominasi, diikuti oleh komedi kota kecil yang unik "Schitt's Creek".

Di antara nominasi akting pun juga diisi oleh aktor dan aktris dari berbagai macam latar belakang dan ras. Di antaranya adalah Viola Davis dan mendiang Chadwick Boseman, dalam peran film terakhirnya, dalam "Ma Rainey's Black Bottom," aktor Inggris-Pakistan Riz Ahmed sebagai drummer yang kehilangan pendengarannya dalam "Sound of Metal," Andra Hari untuk perannya dalam "The United States Vs Billie Holiday", dan Dev Patel untuk sentuhan modern pada film Charles Dickens "The Personal History of David Copperfield".

Layanan streaming Netflix mengalahkan semua pendatang di kedua film, dengan 22 nominasi untuk film maupun serial televisi. Hal ini didorong karena pandemi virus corona membuat studio-studio Hollywood menarik kembali lusinan rilis film mereka atau menempatkannya pada layanan streaming, dan banyak bioskop ditutup selama berbulan-bulan. Amazon Studios berada di urutan kedua dengan tujuh nominasi di bidang film.

Golden Globe akan ditayangkan secara virtual pada 28 Februari, dipandu oleh aktor Tina Fey dan Amy Poehler. Para pemenang dipilih oleh Hollywood Foreign Press Association.