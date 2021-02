Foto Saat Arya Saloka Mahasiswa Beredar, Netizen Cari Tahu Bagaimana Kuliahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Arya Saloka sedang berada di puncak popularitas. Semalam, di Twitter, seorang mahasiswa mengunggah foto Arya Saloka dengan mengenakan jaket almamater Universitas Negeri Malang. Foto itu diretweet 346 kali dan disukai 2.277 pengguna Twitter.

"Demi apa gua tiba-tiba dikirimin salah satu dosen fotonya Mas Al pas jaman kuliah di kampus dulu. Gulung-gulung terjungkal-jungkal, gua gilaaa," cuitan @NurinNazlah7 pada Senin malam, 1 Februari 2021.

Ia mengunggah foto kiriman melalui pesan Whatsapp dari seorang dosennya, bersisian dengan foto yang sama dan sudah di-cropnya. Dosen bernama Bu Yuli itu kemudian menggodanya. "Dapat salam dari cowok ini, bisa ditaruh di dompet," tulisnya.

Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta. Foto: IG Ikatan Cinta.

Cuitan itu langsung mendapatkan banyak balasan mengenai pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta yang mengerek namanya itu. "Angkatan tahun berapa itu? Lulus tahun berapa juga? IPK berapa? Cumlaude gak? Heh! Lu kira interview kerja???Wkwkwkwk maap serius nanya, baliau lulus tahun berapa yak?" celoteh seorang netizen bernama @zafachza.

Pertanyaan mengenai data diri suami Putri Anne ini dibalas netizen lainnya. "Doi nih seumuran kakak gue, normalnya masuk kuliah 2009, lulus 2013," balas @lagigalaouw. "Iya benar segituan bund, tapi mas Al belum sampai lulus," jawab @NurinNazlah7 membalas lagi. "Kuliahnya nggak dilanjutin. Hanya semester 1 aja lalu merantau ke Jakarta. Kuliahnya dilepas. Ada kok penjelasan lengkah di Youtube pas diwawancara sama Rachel," jawab @kacapinky.

Arya Saloka memulai debut sebagai aktor FTV pada 2011. Hingga Oktober tahun lalu, kariernya di industri hiburan tak banyak dilirik meski sudah bermain di film Habibie & Ainun 3 dan The Story of Kale: When Someone's in Love. Ia baru meroket setelah membintangi sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo. Ini terlihat dari jumlah pengikutnya di Instagram, dari ratusan ribu kini sudah di atas 3,3 juta.