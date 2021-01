Rilis Lagu Alone, Ini Makna Khusus Bagi Jackson Wang

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi solo sekaligus personel grup K-pop GOT7, Jackson Wang, memulai tahun 2021 dengan single terbarunya bertajuk Alone. Lagu ini memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan diri maupun penggemarnya. Musikus berusia 26 tahun yang lancar berbahasa Inggris, Mandarin, dan Korea itu merilis Alone melalui label milik Jackson, Team Wang. Dan, semua lagu berbahasa Mandarin disusun dan ditulis oleh Jackson. Tak hanya itu, dia juga mengambil bagian dalam produksi dan aransemen lagu.

Menampilkan vokal khas Jackson, "Alone" -- yang merupakan lagu dengan nuansa hip-hop dan R&B yang kental itu adalah cerminan dari perjalanannya sebagai seorang seniman. Video musik sinematik yang ia juga rilis seakan membawa pendengar dan penonton melalui berbagai fase kehidupannya.

Adegan pembukaan, termasuk meja makan, melambangkan keluarganya. Ada pula cermin besar yang mewakili album debutnya, "Mirrors". Terlihat juga helm anggar -- sebuah simbol terkait latar belakang Jackson yang merupakan atlet anggar ketika ia berusia 16 tahun. Ia menduduki peringkat kesebelas di Summer Youth Olympics 2010, dan memenangkan tempat pertama di Kejuaraan Anggar Junior dan Kadet Asia pada tahun 2011.

Lagu Alone digambarkan Jackson sebagai kisah yang menyentuh tantangan yang dia hadapi sebagai seniman selama ini. Bagaimana dia mengalahkan rasa sakit dan kesulitan saat dia mencoba untuk memenuhi aspirasinya. Lagu ini mengikuti kesuksesan single terakhirnya, "Should have Let Go", yang merupakan lagu duetnya dengan penyanyi-penulis lagu Singapura JJ Lin dan dirilis pada bulan Desember.

Pada tahun 2020, Jackson merilis dua single lagi termasuk "100 Ways dan "Pretty Please" yang juga sukses di belantika musik domestik dan dunia.

Jackson telah berjanji untuk merilis lebih banyak musik tahun ini dan penggemar dapat mengharapkan konten yang menarik darinya. Terlepas dari lini fashion Team Wang, ia juga meyakinkan penggemar bahwa bulan Maret akan menjadi bulan yang sibuk baginya.

Awal bulan ini, diumumkan bahwa anggota GOT7 tidak memperbarui kontrak mereka dengan agensi lama mereka, JYP Entertainment. Berencana untuk melanjutkan sebagai solois sebelum bersatu kembali sebagai anggota GOT7, setiap anggota telah menemukan perwakilan agensi baru.

Jackson melalui media sosialnya mengkonfirmasi berita bahwa label Team Wang-nya akan mengerjakan bisnis global dengan Sublime Artist Agency. "Saya selalu berharap bisa membuat kalian semua bangga. Saya sangat diberkati karena memiliki kalian semua. Mendukung dan memberikan kepercayaan kepada anak seperti saya ketika saya tidak memilikinya sejak hari pertama. (Saya) akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan hal-hal unik dan istimewa. 2021. Identitas berbeda di bidang berbeda," kata Jackson.

Team Wang juga merilis pernyataan yang berbunyi bahwa pihaknya dan Sublime akan menjalin kemitraan bisnis utama, dan akan terlibat dalam kolaborasi global yang luas pada tahun 2021. Sublime Artist Agency mengkonfirmasi bahwa mereka akan bekerja sama dengan Tim Wang dalam bisnis global, termasuk Korea dan Cina, yang dijalankan dan didirikan sendiri oleh Jackson Wang sendiri.