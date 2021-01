Pemain Sinetron Marco Panari Meninggal Dunia di Usia 23 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Sinetron Marco Panari meninggal dunia. Hal itu diberitakan oleh Bentuk Management yang menaungi Marco Panari. Dalam akun @agungsaputrabm, tertulis ucapan duka cita terhadap meninggalnya sang aktor. "Rest in Peace Atas meninggalnya @marc0panari adik dari Angela Gilsha semoga tenang di sana dan mohon doanya ya semua," tulis akun itu pada 30 Januari 2021.

Marco Panari adalah adik dari artis Angela Gilsha. Pria kelahiran 19 September 1997 ini meninggal dunia di usia 23 tahun.

Sinetron pertama yang dibintangi Marco adalah sinetron berjudul Bajaj Bang Gocir. Pada tahun 2020, Marco kembali membintangi sebuah sinetron yang berjudul Dia Bukan Manusia. Dalam sinetron tersebut, Marco berperan sebagai tokoh Remby. Selain Marco, sinetron Dia Bukan Manusia juga dibintangi oleh Dylan Carr, Audi Marissa, Samuel Zylgwyn.

Beberapa artis menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. "Innalilahi wainnailaihirojiun turut berduka @angelagilsha ," tulis aktris Ryana Dea. "My deepest condolences, sorry for your loss @angelagilsha," kata akun omardaniel mengungkapkan kesedihannya atas kepergian Marco Panari.