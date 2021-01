Whulandary Herman Make Up Sebelum Lahiran, Suami Geleng Geleng

TEMPO.CO, Jakarta - Whulandary Herman bersiap menjalani operasi untuk kelahiran anak keduanya. Ia pun memamerkan detik-detik sebelum ia masuk ruang operasi.

Yang unik, Putri Indonesia 2013 ini pun memamerkan make upnya sesaat sebelum masuk ruang operasi. Whulandary Herman menambahkan bahwa kegiatannya bermake up ternyata membuat sang suaminya geleng-geleng. "Make up natural beauty on point sebelum memasuki ruangan itu, membuat dokter dan suami geleng-geleng kepala," katanya memamerkan dirinya yang sudah mengenakan make up tipis pada unggahan Instagram Story 21 Januari 2021.

Whulandary Herman/Instagram

Menurut Whulandary Herman, sang suami mengatakan wajahnya yang dimake-up pun tidak akan terlihat karena akan tertutupi oleh masker. "Katanya tak nampak pun karena sekarang you harus pakai masker hahaha. Baiklah," kata Whulandary Herman.

Tidak hanya itu, Whulandary Herman juga membagikan selfienya terakhir dengan make up sebelum masuk kamar koperasi. "Puas-puas selfie sebelum kembali menjadi wanita berselang," kata Whulandary Herman.

Whulandary Herman sering membagikan aktivitasnya selama kehamilan anak kedua yang diprediksi berjenis kelamin perempuan. Pada salah satu unggahannya, Whulandary Herman menyampaikan bahwa hanya ingin terus belajar meninggikan rasa syukur.

Ia berharap agar saat dewasa nanti, ia bisa mengajarkan Zayn, dan anak keduanya, bagaimana menjadi pribadi yang tahu rasa syukur. "9 bulan mama bersama mu nak , semoga kelak jika uda zayn dan baby di dalam perut mama tumbuh dewasa , mama bisa mengajarkan kalian bagaimana menjadi pribadi yg tahu rasa syukur sehingga kita selalu bahagia dg apa yg kita punya," katanya.

Ia pun berharap kedua anaknya itu nanti bisa belajar bagaimana hidup berbagi. "Salah satu bentuk cinta mama terhadap kalian agar kelak kalian belajar bagaimana hidup berbagi, bukan karena kita mempunyai lebih tapi karena kita bisa merasakan bagaimana rasa nya tidak mempunyai apa apa #sharingiscaring," kata Whulandary.

Ia pun berterima kasih kepada para tamu tamunya yang hadir pada acaranya. "Terimakasih unk kakak kaka yg hadir malam itu, you know who you are, membuat malam yg tak terlupakan untuk aku dan calon baby ini," kata Whulandary Herman dalam unggahan 24 Januari 2021.