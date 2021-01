Ini 4 Karya Populer Park Seo Joon, Jeomju Sudah Nonton?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Park Seo Joon akhirnya memilih menyebut fansnya dengan sebutan 'Jeomju'. Jeomju sendiri artinya penjaga toko. Terkait hal tersebut fan cafe Park Seo Joon pun memiliki nama yang juga unik yaitu Park's Office. "Namanya menunjukkan bahwa semua penggemar memainkan peran besar karena kami masing-masing mewakili cabang kami sendiri di suatu tempat," kata Park Seo-joon saat membacakan makna dari nama tersebut di kanal Youtubenya Record PARK's.

Dalam video berdurasi delapan menit itu pria kelahiran 16 Desember 1988 itu juga mengucapkan terima kasih kepada para fansnya yang telah bekerja keras untuk menentukan nama fandom. "Jeomju-ku, terima kasih. Terima kasih atas usulan kalian. Di masa depan, saya akan bekerja keras untuk menjadi aktor yang berpengaruh positif di masyarakat sehingga bisa tampil menarik bagi Jeomju-ku," kata Park Seo Joon.

Park Seo Joon sering disebut sebagai Raja K-Drama. Simak 4 film Park Seo Joon yang populer. Jeomju sudah menontonnya?

1. Fight for My Way (2017)

Drama Fight for My Way mengisahkan empat orang teman yang hidupnya tak berjalan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Ko Dong-man (Park Seo-jun), Choi Ae-ra (Kim Ji-won), dan Baek Sul-hee (Song Ha-yoon) tidak merasa puas dengan pekerjaan mereka saat ini. Ae-ra yang belum menyerah kemudian mencari peluang baru untuk mencapai mimpinya.

Hal ini pun menginspirasi Dong-man untuk kembali mengejar impian yang dapat membuatnya bahagia. Dengan menghadapi berbagai orang dan keadaan yang sulit, keempatnya berhasil mengembangkan diri dan berjuang dalam meraih cita-cita serta mengubah hidup.

Drama Korea Itaewon Class yang tayang di Netflix. Foto: Wikipedia

2. Itaewon Class (2020)

Drama Itaewon Class menampilkan perseteruan antara Park Saeroyi (Park Seo-jun) dan konglomerat di industri makanan, Jangga Group. Saeroyi harus dikeluarkan dari sekolah, kehilangan ayahnya, dan menjadi narapidana karena ulah CEO Jangga Group dan putranya. Meski banyak ketidakadilan yang diterima, Saeroyi mampu meredam amarah dan menyalurkannya lewat sebuah restoran yang ia bangun sendiri. Jo Yi-seo (Kim Da-mi), sosok wanita yang dingin namun cerdas, memutuskan untuk ikut mengembangkan bisnis Saeroyi. Bersama dengan kru DanBam lainnya, pasangan ini bersatu untuk melawan Jangga Group.

3. What’s Wrong with Secretary Kim (2018)

Drama Korea keluaran 2018, What's Wrong with Secretary Kim yang dikemas dalam 16 episode ini adalah salah satu drama bergenre komedi romantis. Drama ini menghadirkan tawa tanpa komedi yang dibuat secara berlebihan. Drama ini mampu menghadirkan fantasi dalam cerita menarik tentang impian memiliki bos super kaya nan baik. Drama ini bercerita tentang perjalanan Lee Young Jun (Park Seo-Joon) dan Sekretaris Kim (Park Min-Young). Alur cerita drama ini mengikuti perjalanan Lee Young Jun mencari alasan Sekretaris Kim mengundurkan diri.

4. She Was Pretty (2015)

She Was Pretty ini menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Sung Joon (Park Seo Joon) dan juga Hye Jin (Hwang Jung Eum). Drama berawal dari kisah Sung Joon yang semasa kecil mempunyai bentuk tubuh yang gendut dan juga jelek. Kemudian dia mempunyai sahabat yang bernama Hye Jin.

Seorang gadis kecil seumurannya yang mempunyai wajah cantik dan sangat populer. Setelah beberapa waktu menjalin persahabatan, Sung Joon harus ikut sang ayah untuk pindah ke Amerika seikat.

Sehingga, jalinan persahabatan mereka pun terpisah oleh jarak. Setelah itu, cerita dari sinopsis She Was Pretty ini menuju ke lima belas tahun kemudian. Sung Joon yang kembali dari Amerika Serikat tersebut kembali menghubungi Hye Jin dan mengatur pertemuan dengan sahabatnya tersebut. Sung Joon yang dahulu jelek dan gendut pun berubah menjadi seorang lelaki tampan dan bertubuh proporsional. Sehingga, membuat Hye Jin menjadi minder dan juga tak mau bertemu dengan sahabatnya tersebut.

Kira-kira Jeomju favoritkan K-drama Park Seo Joon yang mana?