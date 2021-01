12 Film Ini Akan Februari di Netflix, Ada Song Joong Ki

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai tayangan baru siap hadir di bulan depan termasuk film sci-fi luar angkasa yang diperankan oleh Song Joong Ki, Space Sweepers. Pada Februari, akan ada film dan serial original mulai dari drama, aksi hingga animasi. Berikut adalah beberapa daftarnya, dikutip dari siaran resmi Netflix.

1. "Space Sweepers"

Film ini memperlihatkan kehidupan di tahun 2092, di mana bumi telah menjadi planet yang nyaris tak dapat dihuni. Spaceship Victory merupakan salah satu pesawat luar angkasa yang bertahan hidup dengan mengumpulkan puing-puing ruang angkasa.

Dikendalikan oleh sebuah tim yang terdiri dari sang pilot yang jenius Tae-ho (Song Joon Ki), seorang mantan perompak yang misterius Kapten Jang (Kim Tae-ri), seorang teknisi pesawat ruang angkasa Tiger Park (Jin Sun-kyu), serta robot militer yang diprogram ulang bernama Bubs (Yoo Hai-jin), Spaceship Victory berhasil mengungguli para penyintas lainnya.

Setelah berhasil merebut sebuah pesawat luar angkasa yang hancur dalam misi terbaru mereka, tim ini menemukan gadis berusia tujuh tahun di dalam pesawat tersebut. Mereka menyadari bahwa gadis ini merupakan sebuah robot menyerupai manusia yang diinginkan oleh Pasukan Luar Angkasa UTS dan memutuskan untuk meminta uang tebusan sebagai penggantinya. Film tersebut dijadwalkan tayang pada 5 Februari.

2. "News of the World"

Film yang dibintangi oleh Tom Hanks ini akan tayang pada 10 Februari. Diangkat dari novel terlaris dan finalis National Book Award karya Paulette Jiles, film ini mengikuti seorang veteran Perang Saudara yang bepergian dari kota ke kota untuk menyampaikan berbagai berita. Dia pun harus melakukan perjalanan berbahaya melintasi Texas demi mengantarkan seorang gadis yatim piatu ke rumahnya yang baru.

3. "Layla Majnun"

Rayakan bulan penuh cinta bersama Acha Septriasa dan Reza Rahadian dalam "Layla Majnun" yang tayang pada 11 Februari. Kisah romantis menyentuh hati ini menceritakan tentang sosok wanita religius, mandiri, dan berpendidikan tinggi bernama Layla (Acha Septriasa) yang jatuh cinta kepada Samir (Reza Rahadian), seorang pria berkebangsaan Azerbaijan yang pintar dan romantis.

Terjebak dalam sebuah perjodohan dengan pria bernama Ibnu (Baim Wong), Layla kini berada di antara dua pilihan: mengikuti kata hatinya atau menjalani pernikahan yang tidak diinginkannya.

4. "To All The Boys: Always And Forever"

Jangan lewatkan kisah cinta Lara Jean Covey (Lana Condor) dan Peter Kavinsky (Noah Centineo) yang berlanjut di "To All The Boys: Always And Forever" pada tanggal 12 Februari. Dalam kisah terbarunya, Lara Jean sedang bersiap untuk menutup masa SMA dan memasuki usia dewasa. Dua perjalanan yang mengubah hidup pun membuatnya membayangkan kembali kehidupan bersama keluarga, teman-teman, dan Peter setelah lulus nanti.

5. "Sisyphus"

Park Shin-hye dan Cho Seung-woo akan beradu akting di "Sisyphus" yang akan tayang di Netflix pada tanggal 17 Februari mendatang. Serial ini menceritakan mengenai sebuah insiden tak terduga yang mempertemukan seorang insinyur jenius kepada rahasia dunia yang berbahaya, serta seorang wanita dari masa depan yang datang mencarinya.

6. "Vincenzo"

Tidak hanya "Space Sweepers", Anda juga bisa bertemu dengan Song Joong Ki lewat "Vincenzo" yang akan tayang di Netflix pada 20 Februari. Dia akan memerankan seorang pria yang terjebak di tengah perang mafia Italia dan melarikan diri ke tempat kelahirannya di Korea Selatan, di mana ia akhirnya menemukan banyak alasan untuk menetap.

7. "Malcolm & Marie"

Dibintangi oleh Zendaya dan John David Washington, film ini tayang pada 5 Februari. Ketika seorang sineas dan kekasihnya pulang dari pemutaran perdana filmnya, ketegangan yang timbul dan kenyataan yang terungkap mendorong keduanya untuk mengevaluasi kembali hubungan asmara mereka.

8. "Geez & Ann"

Tayang mulai 25 Februari, film ini dibintangi oleh Junior Roberts dan Hanggini Purinda Retto. Ketika seorang gadis yang sensitif dan mandiri jatuh cinta kepada seorang laki-laki pujaan yang misterius, ia pun berharap dapat menemukan komitmen dan cinta di hubungannya

9. "Little Big Women"

Bercerita tentang sebuah keluarga berjuang dengan kematian ayah mereka yang hidup terpisah, serta sisa-sisa kehidupannya, film ini tayang pada 5 Februari dan dibintangi oleh Chen Shu-fang, Hsieh Ying-xuan dan Vivian Hsu.

10. "I Care A Lot"

Seorang wali hukum profesional untuk para lansia menemukan bahwa salah satu kliennya ternyata tidak sesempurna yang terlihat. Film ini dibintangi oleh Rosamund Pike, Eiza Gonzalez, Peter Dinklage dan Chris Messina yang akan tayang mulai 19 Februari.

11. "Kid Cosmic"

Serial animasi karya dari kreator The Powerpuff Girls ini menceritakan seorang anak laki-laki berkepribadian unik dan imajinatif yang memperoleh kekuatan super setelah menemukan lima cincin kosmik. "Kid Cosmic" tayang mulai 2 Februari.

12. "Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie"

Tayangan interaktif ini mengikuti Bear Grylls yang dipanggil saat pagar pelindung yang mengitari tempat perlindungan hewan Afrika Selatan tiba-tiba kehilangan dayanya. Film "Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie" tayang mulai 16 Februari.