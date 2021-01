Ulang Tahun ke-45, Maia Estianty Dapat Doa dari Keluarga Indonesian Idol

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan pengusaha Maia Estianty genap berusia 45 tahun pada Rabu, 27 Januari 2021. Di hari bahagia itu, Maia Estianty mendapatkan doa dan ucapan manis dari keluarga besar Indonesian Idol. Mereka adalah juri Indonesian Idol dan mantan pembawa acara Daniel Mananta.

Melalui akun instagramnya, Ari Lasso memberikan ucapan hangat kepada teman lamanya itu. "Happy Bday @maiaestiantyreal ... konco superlawas kesayangan yg akhirnya dipertemukan n kerja bareng lagi di @indonesianidolid ... sehat dan kocak selalu yaaaa Maaiiii ... luv u TUHAN berkati," kata Ari Lasso.

Juri lain, Rossa, pun memberikan ucapan ulang tahun kepada Maia. Ia menganggap Maia Estianty sebagai sosok yang gila. "Happy bday buat sahabatku yang gendeng-gendeng tapi muaaaniiezzzz @maiaestiantyreal. Semoga bahagia selalu ciiinn," katanya.

Mantan Pembawa Acara Indonesian Idol, Daniel Mananta, pun memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Maia. "Happy birthdaaay to a very special soul, Bunda @maiaestiantyreal .. many many blessings biar semakin tua semakin menyebar kebahagiaan," katanya memberikan ucapan manis.



