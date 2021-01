Donna Agnesia Isolasi Mandiri, Puas Nonton Ikatan Cinta Tanpa Gangguan

TEMPO.CO, Jakarta - Demam terhadap sinetron Ikatan Cinta dirasakan Donna Agnesia. Ia terus mengikuti sinetron itu meski tengah isolasi mandiri setelah dinyatakan positif Covid-19.

"Di sini saya bebas nonton Ikatan Cinta, hahaha," kata Donna dalam siaran langsung di Instagram bersama suami, Darius Sinathrya dan anak bungsunya, Quinesha Sabrina Sinatriya, Rabu malam, 27 Januari 2021.

Darius Sinathrya yang didampingi Sabrina menyahut perkataan istrinya, "Siapa Aldebaran?" Aldebaran adalah karakter utama di sinetron itu yang diperankan oleh Arya Saloka. "Aladin on the way," balas Donna menjelaskan. Yang dimaksud Aladin adalah sebutan untuk calon anak Aldebaran dan istrinya, diperankan oleh Amanda Manopo, yang dicetuskan Kiki, asisten rumah tangga dalam sinetron itu.

Adegan Aldebaran Alfahri dan Andin Kharisma Putri di sinetron Ikatan Cinta. Foto: Twitter.

Sudah lama Donna menggemari sinetron Ikatan Cinta. Saat ulang tahunnya ke-42 pada 8 Januari lalu, ia mendapatkan ucapan selamat dari idolanya, Arya Saloka, sahabatnya sendiri. "Wah dapat ucapan ulang tahun dari idola masa kini Mas Aldebaran aka @arya.saloka. Terima kasih ya Arya .. Seneng banget lihat kamu makin sukses & dapat judul yang hitz," tulisnya.

Baca juga: Usia Genap 42 Tahun, Donna Agnesia Dapat Kado Ulang Tahun Spesial

Donna Agnesia positif Covid-19 merupakan hasil melakukan tes PCR pada 21 Januari 2021. Ia terpaksa melakukan isolaasi mandiri di sebuah apartemen. "Namun Puji Tuhan kondisi aku stabil dan setelah konsultasi dengan dokter, gejala yang aku rasakan masih tergolong ringan, sedikit pilek dan pusing tapi gak demam dan saturasi bagus. Hasil tes laboratorium dan rontgen paru juga bagus," tulisnya di akun Instagramnya, Senin, 25 Januari 2021.

Walhasil, Darius harus mengurus ketiga anak dan dua anjing mereka. Ia mengaku merindukan istrinya. Dalam obrolan siaran langsung itu, Darius sempat merasa ingin tertular istrinya agar bisa mendampingi Donna selama menjalani isolasi mandiri.

Donna Agnesia dan Darius Sinathrya menikah pada 30 Desember 2006. Mereka dipertemukan setelah sama-sama menjadi host Piala Dunia 2006. Pernikahan itu otomatis menggagalkan rencana pernikahan Donna dengan tunangannya saat itu, Okan Kornelius. Hingga kini, pernikahan Donna - Darius tetap romantis dan mesra.