Banyak Penggemar di Negeri Sakura, Super Junior Hadirkan Album Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop Super Junior merilis album Jepang baru pada Rabu 27 Januari 2021, atau kurang dari sebulan jelang kembalinya mereka ke dunia musik melalui lagu berbahasa Korea Selatan. Ini menjadi album Jepang pertama grup setelah "Hero" yang dirilis pada 2013 atau delapan tahun silam.

Album yang mereka beri judul "Star" ini berisi 22 lagu yang menghadirkan ketukan dance yang energik, menurut Label SJ seperti diwartakan Yonhap. Ke-22 lagu ini terdiri dari beberapa karya hit mereka yang dibuat versi Jepang antara lain: "Mamacita", "Devil" dan "Black Suit", kemudian lagu asli berbahasa Jepang seperti "On and On" dan lagu yang dinyanyikan dalam unit dan solo.

Super Junior telah membangun portofolio yang solid di Jepang sejak debut mereka pada tahun 2005. Grup ini telah melakukan tur konser Super Show, di Tokyo Dome, salah satu tempat acara terbesar di Jepang.

Grup veteran K-pop itu juga akan merilis album penuh ke-10 berjudul "The Renaissance" pada 16 Februari 2021. Anda sudah tidak sabar dengan karya terbaru Super Junior?