Jinyoung GOT7 Resmi Bergabung dengan agensi BH Entertainment

TEMPO.CO, Jakarta - Personel grup idola K-pop GOT7, Park Jinyoung, resmi telah bergabung dengan agensi aktor dan aktris populer di Korea Selatan, BH Entertainment. Dikutip dari Soompi, Kamis 28 Januari 2021, BH Entertainment mengumumkan melalui siaran pers resmi bahwa mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Jinyoung.

Seorang sumber dari agensi menyatakan, "Melalui sistem BH Entertainment, kami akan memberikan dukungan materi dan emosional untuk karier Jinyoung yang beragam sebagai aktor dan musisi."

BH Entertainment dikenal sebagai agensi akting terkenal, saat ini menampung aktor-aktor populer dan top di Korea Selatan; seperti Lee Byung Hun, Kim Go Eun, Park Bo Young, Park Hae Soo, Ahn So Hee, Yoo Ji Tae, Jung Woo, Lee Jin Wook, Han Ga In , Han Ji Min, Han Hyo Joo, Lee Ji Ah, Kim Yong Ji, dan lainnya.

Selain sibuk sebagai salah satu personel GOT7, Jinyoung memulai debutnya sebagai aktor dalam drama KBS 2012 "Dream High 2" dan tampil di serial seperti "My Love Eun Dong," "The Legend of the Blue Sea," "He Is Psychometric", dan "When My Love Blooms."

Di sisi lain, berita bergabungnya Jinyoung di BH Entertainment membuatnya menjadi personel ketiga GOT7 yang mengumumkan agensi tempat ia akan melanjutkan kariernya setelah hengkang dari JYP Entertainment.

Sebelumnya, personel grup K-pop GOT7, Choi Youngjae telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Sublime Artist Agency, yang menaungi artis terkenal di Korea Selatan termasuk Song Kang Ho, Rain, Hani EXID, Hyomin T-ara, dan banyak lagi.

Bergabung dengan Youngjae, Jackson Wang melalui TEAM WANG dipastikan bekerja sama dengan Sublime Artist Agency. Sementara, Mark, juga tengah bersiap menghadirkan single perdananya pada 12 Februari 2021, dengan judul "One in a Million". Ia bekerja sama dengan musisi Amerika sekaligus produser EDM, Sanjoy.

Berbarengan dengan pengumuman rilis ini, Mark juga merayakan jumlah pelanggan alias subscriber di YouTube yang sudah mencapai 1,06 juta.

Sebagai informasi, Grup idola K-pop GOT7 pada Minggu 10 Januari 2021 memutuskan untuk mengakhiri kontrak dan hengkang dari agensinya, JYP Entertainment, setelah kontrak mereka dengan agensi berakhir pada 19 Januari.

Para personel lainnya juga sedang dalam tahap pembicaraan kontrak dengan berbagai agensi hiburan Korea Selatan.

Yugyeom dikabarkan tengah berada dalam diskusi dengan AOMG, dan BamBam dengan MakeUs Entertainment. Sementara JB, dikabarkan menerima tawaran dari label hip hop terkenal serta label musik global. Dia berencana mencari tempat yang akan mendukungnya sebagai artis solo.

