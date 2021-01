Penampilan Kristen Stewart Jadi Putri Diana Dalam Film Spencer, Mirip?

TEMPO.CO, Jakarta - Produser film Spencer merilis gambar tampilan pertama Kristen Stewart sebagai Putri Diana untuk film biografi tersebut. Dikutip dari Deadline, Kamis 28 Januari 2021 , Timothy Spall ("Mr.Turner"), Sally Hawkins ("The Shape of Water"), dan Sean Harris ("Mission: Impossible - Fallout") telah bergabung dengan Stewart dalam film yang sekarang sedang syuting di Jerman sebelum pindah ke Inggris.

Sineas Jackie Pablo Larraín akan mengarahkan skrip Steven Knight ("Peaky Blinders") tentang akhir pekan di awal 90-an ketika Diana memutuskan pernikahannya dengan Pangeran Charles tidak berhasil, dan bahwa dia harus menyimpang dari jalan untuk suatu hari menjadi ratu.

Drama ini berlangsung selama tiga hari di salah satu liburan Natal terakhirnya di House of Windsor di perkebunan Sandringham mereka. Produser belum mengatakan siapa yang akan memerankan Pangeran Charles dan kedua anak mereka; Pangeran William dan Pangeran Harry.

"Film Spencer adalah penyelaman di dalam imajinasi emosional tentang siapa Diana pada titik balik penting dalam hidupnya. Ini adalah pernyataan fisik dari beberapa bagian-bagiannya, yang dimulai dengan nama yang diberikan; Spencer," kata Stewart.

Kristen Stewart sebagai Putri Diana untuk film Spencer (2021)/ Twitter

"Ini adalah upaya yang mengerikan baginya untuk kembali ke dirinya sendiri, karena Putri Diana berusaha untuk mempertahankan apa arti nama Spencer baginya," kata Kirsten Stewart.

Film ini adalah produksi film Inggris pertama yang mengambil gambar di sana setelah Brexit. Namun, dalam hasil yang mengejutkan, produser Paul Webster mengatakan bahwa "Tidak ada visa yang diperlukan untuk pemain dan kru dari Inggris," sesuatu yang telah diantisipasi sebagai akibat dari Inggris meninggalkan Uni Eropa.

Sutradara Larraín memproduksi dengan Fabula Juan de Dios, serta Jonas Dornbach, Janine Jackowski dan Webster. Neon and Topic Studios mengambil hak perilisan dan distribusi di Amerika Serikat dan diharapkan untuk memulai debut film tersebut pada musim gugur 2021. Di sisi lain, tahun 2022 menandai peringatan 25 tahun kematian Diana.

Larraín sendiri memiliki tim yang cukup solid di belakangnya. Mulai dari Director of Photography Claire Mathon ("Portrait of a Lady on Fire"), Costume Designer Jacqueline Durran ("Little Women"), Make Up and Hair Designer Wakana Yoshihara ("Murder On The Orient Express") dan Guy Hendrix Dyas ("Inception") sebagai Desainer Produksi. Ada pula penulis skor dipegang ileh Jonny Greenwood dari Radiohead ("Phantom Thread").

Apakah Anda sudah penasaran dengan tampilan Kristen Stewart sebagai Putri Diana?