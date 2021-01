HBO Max Akan Produksi Serial Animasi Game of Thrones

TEMPO.CO, Jakarta - Serial animasi Game of Thrones sedang dalam tahap pengembangan paling awal di HBO Max. Hal itu dilansir Variety pada 28 januari 2021. Belum ada detail soal fokus cerita dari serial animasi ini, begitu juga dengan penulis atau para pengisi suara yang akan terlibat.

Pada pekan lalu sempat dilaporkan bahwa serial yang didasarkan pada novel "Tales of Dunk and Egg" karya George R.R. Martin sedang dalam pengerjaan di HBO.

Rangkaian novel fantasi ini mengikuti petualangan Ser Duncan the Tall (Dunk) dan Aegon V Targaryen (Egg) muda 90 tahun sebelum peristiwa "A Song of Ice and Fire," yang menjadi dasar untuk "Game of Thrones".

Saat ini HBO sedang mempersiapkan serial prekuel live-action "Game of Thrones", "House of the Dragon," yang dijadwalkan untuk debut pada tahun 2022. Pertunjukan tersebut akan mendokumentasikan perang saudara Targaryen di Westeros yang dikenal sebagai Dance of Dragon.

Merupakan prioritas tinggi di WarnerMedia untuk memperluas dunia "Game of Thrones" sejak seri utamanya berakhir pada tahun 2019. Dilaporkan ada beberapa proyek yang ditetapkan dalam dunia Westeros yang dibuat oleh Martin saat ini.

Fakta bahwa serial animasi sedang disiapkan di streamer HBO Max daripada HBO menunjukkan bahwa WarnerMedia memiliki rencana untuk mengubah Game of Thrones menjadi waralaba media utama di berbagai platform.

WarnerMedia saat ini sedang mempersiapkan sejumlah acara berdasarkan IP mereka yang paling terkenal. Awal pekan ini dilaporkan bahwa serial live-action "Harry Potter" juga sedang dalam tahap pengembangan awal di HBO Max.

HBO Max sudah memiliki beberapa acara DC Comics yang sedang dikerjakan, termasuk serial "Peacemaker" yang dibintangi oleh John Cena sebagai spin-off dari film James Gunn "Suicide Squad" yang akan datang serta serial "Green Lantern" dari Greg Berlanti. JJ Abrams juga merencanakan serial "Justice League Dark" di streamer. Ada juga serial yang terinspirasi oleh "The Shining" yang sedang disiapkan oleh Abrams dan Bad Robot, serta acara spin-off "Dune" tentang Bene Gesserit.