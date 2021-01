The Great Gatsby Akan Dibuat Serial Televisi

Aktor Leonardo DiCaprio menghadiri world premier film 'The Great Gatsby' di New York pada 1 Mei lalu. REUTERS/Andrew Kelly

TEMPO.CO, Jakarta - The Great Gatsby akan hadir dalam format serial televisi, dengan penulis Michael Hirst. Dilansir The Hollywood Reporter pada Rabu 27 Januari 2021, serial yang diadaptasi dari novel ikonik karya F. Scott Fitzgerald dengan judul yang sama ini akan berupa miniseri. Hirst juga akan melibatkan cicit dari Scott dan Zelda Fitzgerald, Blake Hazard sebagai konsultan produser.

Serial ini akan diproduksi oleh A+E Studios yang telah memiliki hak atas novel tersebut selama beberapa dekade sejak film TV tahun 2000 yang dibintangi oleh Paul Rudd sebagai Nick Carraway, Toby Stephens sebagai Jay Gatsby dan Mira Sorvino sebagai Daisy.

Adaptasi yang dipimpin Hirst telah dikerjakan setidaknya selama tiga tahun, sejak kreator "Vikings" itu memiliki kesepakatan dengan Barry Jossen dari A + E Studios. "Saya telah mengenal 'Gatsby' hampir sepanjang hidup saya, membacanya pertama kali sebagai anak sekolah, kemudian mengajarnya di Oxford pada tahun 1970-an, kemudian membacanya kembali secara berkala sejak saat itu," kata Hirst.

"Hari ini, ketika Amerika berusaha untuk menemukan kembali dirinya sekali lagi, adalah saat yang tepat untuk melihat dengan mata baru pada kisah abadi ini, untuk mengeksplorasi karakter terkenal dan ikoniknya melalui lensa modern, gender, ras dan orientasi seksual. Visi Fitzgerald yang sangat romantis tidak mencegah dia untuk mengungkap bagian yang lebih gelap dari Amerika, itulah sebabnya cerita itu berbicara kepada tragedi dan harapan, dan mengapa itu terus bergema hingga hari ini," lanjut Hirst.

The Great Gatsby karya Hirst akan menjelajahi komunitas Kulit Hitam di New York pada tahun 1920-an serta subkultur musik. Profesor bahasa Inggris dan sastra komparatif dan studi Afrika-Amerika dari Universitas Columbia, William B. Ransford, Farah Jasmine Griffin juga akan bertindak sebagai konsultan dalam serial ini.

Serial ini akan menggali lebih dalam kehidupan tersembunyi dari karakternya melalui lensa modern dari mimpi Amerika yang retak sambil juga menangkap keagungan penuh dari visi abadi Fitzgerald.

The Great Gatsby telah diadaptasi ke dalam format layar lebar beberapa kali pada tahun 1926 oleh Warner Baxter, 1949 oleh Alan Ladd, 1974 yang dibintangi Robert Redford dan Mia Farrow dan pada 2013 dibintangi oleh Leonardo DiCaprio.