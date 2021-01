Billboard Music Awards 2021 Akan Disiarkan Langsung pada Mei 2021

Post Malone memberikan sambutan saat meraih piala penghargaan dalam acara Billboard Music Awards 2020 di Dolby Theatre, Los Angeles, California, 15 Oktober 2020. Post Malone berhasil masuk sebagai nominasi di 16 kategori seperti kategori Top Artist, Top Male Artist, Top Rap artist dan Top Streaming Songs Artist. Todd Williamson/NBC/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - NBC dan Dick Clark Productions telah mengumumkan bahwa Billboard Music Awards 2021 akan berlangsung pada hari Minggu, 23 Mei 2021.

Dikutip dari Variety, Selasa 26 Januari 2021, acara ini akan disiarkan langsung di NBC pada pukul 20.00 waktu setempat, dan akan merayakan nama-nama terpanas dalam dunia musik di tahun ini.

Para penerima penghargaan ditentukan oleh penampilan mereka di tangga lagu Billboard, dan perhelatannya akan menampilkan pertunjukan langsung, kolaborasi tak terduga, momen budaya pop, dan pemberian penghargaan ICON tahunan.

Dipandu oleh Kelly Clarkson, Billboard Music Awards 2020 ditayangkan pada 14 Oktober 2020 setelah tanggal musim semi aslinya ditunda karena pandemi COVID-19.

Post Malone adalah pemenang besar malam itu, membawa pulang sembilan penghargaan termasuk artis papan atas dan album rap papan atas untuk "Hollywood's Bleeding."

Pemenang lainnya termasuk Billie Eilish untuk top new artist, Harry Styles untuk chart achievement, Jonas Brothers untuk top duo/group, Lizzo untuk top song sales artist, BTS untuk top social artist, Pink untuk top touring artist, Khalid untuk top R&B artist, Luke Combs untuk top country artist, dan Panic! At the Disco untuk top rock artist.

Malone juga menampilkan pertunjukan penuh pyro selama pertunjukan dari lokasi rahasia di Los Angeles. Penampilan lainnya termasuk Clarkson, Sia, Alicia Keys, Luke Combs, John Legend, Demi Lovato, Doja Cat, Bad Bunny dan banyak lagi.

Nominasi dan pemenang Billboard Music Awards ditentukan berdasarkan penjualan album dan lagu, streaming, pemutaran radio, tur, dan keterlibatan sosial yang dilacak oleh Billboard dan mitra datanya. Detail tambahan terkait produksi acara akan diumumkan di kemudian hari.