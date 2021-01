Perempuan Tanah Jahanam Disebut Kritikus Asing Berpeluang Masuk Nominasi Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - Film Perempuan Tanah Jahanam berpeluang masuk nominasi Oscar. Pernyataan ini ditulis oleh wartawan budaya, The Independent, Jacob Stolworthy yang dimuat sekitar satu jam lalu, Senin, 25 Januari 2021. "Film yang harus ditonton oleh penggemar film-film horor," tulis Stolworthy.

Stolworthy menuliskan, film horor memang jarang masuk nominasi Oscar. "Tapi ada satu film horor yang bisa masuk nominasi tahun ini, apalagi upacaranya ditunda hingga April, masih banyak tanda tanga siapa yang akan menerima penghargaan untuk kategori tertentu," tulisnya.

Saat ini, kata Stolworthy, untuk kategori film internasional atau berbahasa asing, sudah bermunculan film-film mengesankan yang berharap masuk nominasi seperti The Sleepwalkers (Argentina), A Sun (Taiwan), dan Quo Vadis, Aida? (Bosnia dan Herzegovina).

Dua karakter protagonist perempuan dari film Perempuan Tanah Jahanam, yang diperankan oleh Tara Basro dan Marissa Anita.

Ia secara khusus mencermati film garapan sutradara Joko Anwar ini, yakni Perempuan Tanah Jahanam atau Impetigore. Ia menuturkan, dengan penilaian sebanyak 95 persen dari Rotten Tomatoes, membuktikan film yang dibintangi Tara Basro, Christine Hakim, Marissa Anita ini dipuji para kritikus film. Rotten Tomatoes adalah situs agregator yang mengumpulkan ulasan film dan serial televisi dari berbagai publikasi dan kritikus lalu skor itu ditabulasikan dalam persentase.

"Tetapi dapatkah pujian ini diterjemahkan ke dalam nominasi Oscar? Itu masih harus dilihat, tapi jika itu terjadi, akan menjadi kemenangan untuk genre horor," tulisnya. Penghargaan Piala Oscar itu akan digelar pada 25 April 2021.

Joko Anwar menanggapi artikel di The Independent itu. "Ih baik banget," katanya saat mengunggah foto tangkap layar artikel berjudul Impetigore: the Terrifying Folk Horror Film That's in the Runnung for an Oscar Nomination itu.

Dalam Festival Film Indonesia 2020 yang digelar pada 5 Desember 2020 itu, film Perempuan Tanah Jahanam memborong enam Piala Citra. Beberapa di antaranya adalah sutradara terbaik, film terbaik, dan pemeran pendukung wanita terbaik, lewat Christine Hakim.