Daya Tarik Film Korea Berlatar Kerajaan, Ada Joe Taslim Hingga Hyun Bin

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea berlatar kerajaan punya daya tarik tersendiri bagi para penggemar, baik dari sisi cerita yang mengandung unsur sejarah, set latar tempat yang sarat dengan keindahan istana, dan tentu saja para aktor yang selalu menjadi sorotan utama.

Di film berlatar kerajaan, penggemar menunggu-nunggu bagaimana rupa aktor favorit mereka saat tampil mengenakan busana tradisional dengan rambut panjang sampai akting mereka pada waktu beradegan laga.

Berikut empat rekomendasi film Korea berlatar kerajaan seru yang bisa dinikmati, dikutip dari siaran resmi GoPlay. Simak judul tayangan yang punya kombinasi mematikan Jang Hyuk, Hyun Bin, Kim Go-Eun, dan Joe Taslim.

1. The Swordsman

Film yang pertama kali diluncurkan di Korea Selatan pada September 2020 ini menjadi momentum penting bagi aktor Indonesia Joe Taslim. Ini adalah debut pertamanya berakting di film asal negeri ginseng ini.

Peran Joe Taslim di film juga tak main-main, yakni sebagai salah satu pemeran utama bernama Gurutai, anggota keluarga kekaisaran Qing yang menguasai Korea di era Joseon.

Di sini, penggemar akan menyaksikan Joe beradu akting dengan aktor dan aktris ternama Korea seperti Jang Hyuk, Kim Hyun-soo, Jeong Man-sik, dan Lee Na-kyung. Film "The Swordsman" menceritakan kekacauan yang terjadi setelah Raja Gwanghaegun dari Dinasti Joseon terguling.

Tae Yool (Jang Hyuk) yang merupakan pendekar pedang terbaik, harus bertarung dan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan putrinya, Tae-Ok (Kim Hyun-soo), dari tawanan Gurutai.

Penonton bisa melihat kerja keras Joe Taslim mempelajari bahasa Korea dan berlatih pedang.

2. Rampant

Bagi penggemar Hyun Bin, film Korea Rampant merupakan salah satu film yang wajib ditonton. Aktor yang dikenal masuk dalam deretan aktor dengan bayaran termahal di Korea Selatan berperan sebagai Ganglim, pangeran Joseon yang juga merupakan pendekar pedang yang hebat.

Pada malam hari setibanya di istana dari pengasingan setelah mendengar kematian kakaknya, Ganglim mendapati Joseon tengah diserang wabah penyakit misterius, yang menyerang rakyatnya sehingga berubah menjadi zombie.

Bersama dengan beberapa orang kepercayaan almarhum kakaknya, Ganglim berusaha mencegah kehancuran negaranya akibat wabah berbahaya tersebut sekaligus menghalangi Kim Jajoon (Jang Donggun) yang berniat jahat untuk merebut istana. "Rampant" berhasil menembus angka sejuta penonton di hari keempat penayangannya pada 2018.

3. Memories of the Sword

Ingin melihat aktris Kim Go-Eun, kekasih Lee Min Ho di serial drama "The King: Eternal Monarch", mahir bermain pedang dan menjadi pendekar yang disegani? Lihat aksinya di film "Memories of the Sword". Berlatar kehidupan kerajaan pada dinasti Goryeo, akting Kim Go-Eun yang memerankan Hong-yi, putri pendekar pedang terkenal.

Film ini bercerita mengenai Hong-yi yang kehilangan ayahnya ketika masih bayi karena dikhianati dan dibunuh oleh Yoo Baek (Lee Byung Hun), sahabat kepercayaannya.

Selama 20 tahun dibesarkan oleh Seol Rang (Jeon Do Yeon) yang merupakan sahabat ayahnya sekaligus kekasih Yoo Baek, Hong-yi ditempa dengan ilmu pedang dan bela diri. Tujuannya untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya.

Alur cerita yang membolak-balikkan emosi, akting luar biasa para aktor dan aktrisnya, serta latar kerajaan dinasti Goryeo yang indah adalah perpaduan sempurna untuk masuk dalam daftar tontonan pekan ini.

4. The King's Case Note

Jika tiga film sebelumnya penuh dengan adegan adu pedang dan perkelahian, film "The King’s Case Note" justru hadir dalam nuansa komedi. Film berdurasi dua jam yang dibintangi Lee Sun Kyun sebagai Raja Yejong dan Ahn Jae Hong sebagai Yoon Yi Seo adalah suguhan komedi ringan yang dapat mengocok perut.

Yoon Yi Seo merupakan seorang penulis sejarah yang wajib untuk selalu mengikuti kegiatan raja. Kemampuan unik Yoon Yi Seo yang bisa mengingat dengan tajam semua yang ia dengar dan lihat menarik perhatian raja dan membuatnya menjadi orang kepercayaannya.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Yoon Yi Seo banyak menemukan hal unik pada diri raja. Dengan kelakuan raja yang unik, ternyata banyak kalangan istana yang tidak menyukai raja dan berniat untuk menurunkannya dari tahta. Niat jahat ini kemudian mendorong Yoon Yi Seo ke dalam bahaya. Ia dan raja dijebak dalam sebuah gudang berisi bom.