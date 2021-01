Youngjae GOT7 Resmi Bergabung di Sublime Artist Agency, Ini Pesannya ke Fans

TEMPO.CO, Jakarta - Personel grup K-pop GOT7, Choi Youngjae, telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Sublime Artist Agency, yang menaungi artis terkenal di Korea Selatan termasuk Song Kang Ho, Rain, Hani EXID, Hyomin T-ara, dan banyak lagi.

"Kami senang artis multi talenta Youngjae bergabung dengan kami. Kami akan memberikan dukungan yang tiada henti agar ia bisa mengeluarkan bakatnya di berbagai bidang, termasuk musik. Tolong tunjukkan dukungan dan perhatian Anda yang tidak berubah untuk kegiatan mendatang artis Sublime Artist Agency, Youngjae," tulis agensi, dikutip dari Soompi, Rabu 20 Januari 2021.

Tak lama, Youngjae juga membagikan konfirmasi dan ucapan terima kasihnya untuk banyak orang, tak terkecuali JYP dan para penggemar GOT7, IGOT7 atau Ahgase, yang selalu mendukungnya selama ini. Ia menuliskan ungkapan terima kasihnya melalui akun media sosialnya. "Halo, ini Youngjae. Mulai hari ini, saya akan bersama dengan Sublime Artist Agency. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya sejauh ini. Khususnya untuk Park Jinyoung PD-nim (JYP)," kata Youngjae.

"Kenangan berharga yang diberikan kepadaku oleh semua orang, aku akan menghargainya selamanya dan tidak akan lupa untuk hidup dengan hati yang bersyukur," ujarnya menambahkan.

Youngjae pun berjanji dirinya akan berkarya di berbagai bidang. Ia berharap, IGOT7 terus mendukung berbagai proyeknya di waktu mendatang.

"Saya akan menunjukkan sisi yang lebih baik; sebagai GOT7 Youngjae maupun sebagai Choi Youngjae, jadi harap menantikannya! Dan Ahgase kami, yang selalu mengawasi saya dan mendukung saya, terima kasih dan terima kasih lagi. Aku cinta kamu!" kata dia.

Youngjae memulai debutnya pada tahun 2014 sebagai vokalis utama GOT7. Tahun lalu, dia berperan dalam serial asli Netflix "I Wish the World Would End Tomorrow," yang belum mengumumkan tanggal pemutaran perdana.

Sebelumnya pengumuman resmi ini, mencuat berita bahwa dua personel grup idola K-pop GOT7, Jackson dan Youngjae sedang dalam diskusi untuk bergabung dengan Sublime Artist Agency.

Namun, dengan konfirmasi ini, resmi bahwa hanya Youngjae yang masuk ke Sublime, sedangkan Jackson masih berada di naungan label independennya, Team Wang, dan sedang berdiskusi bersama Sublime untuk proyek bisnis dan kemitraan saja.