Bincang Film Soul Bareng Seniman Pixar Asal Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan streaming Disney+ Hotstar menghadirkan sesi live drawing bersama seniman Pixar, Scott Morse, ditemani illustrator asal Indonesia, Dinda Puspitasari untuk berbincang soal film terbaru Pixar, Soul.

Ini adalah pertama kalinya seniman Indonesia mengikuti sesi tersebut bersama seniman Pixar.

Dalam sesi tersebut, Dinda dan Scott melakukan percakapan introspektif mengenai Soul, bagaimana film tersebut telah mengubah perspektif mereka sembari menampilkan interpretasi visual dari kedua seniman mengenai kehidupan, mimpi, dan jiwa.

"Sebagai ilustrator, saya telah mendapatkan banyak inspirasi dari Disney dan Pixar. Karena itu, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mendapatkan kesempatan virtual live jam bersama dengan Scott," kata Dinda melalui keterangan Senin 18 Januari 2021.

"Dia (Scott) tidak hanya berbagi cerita mengenai teknik dalam pembuatan animasi, namun juga proses pembuatan ‘Soul’ sampai dapat terealisasi. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan dan pastinya sangat berharga dalam perjalanan berkarir saya," ujarnya menambahkan.

Selain itu, keduanya berdiskusi mengenai pengalaman mereka setelah menyaksikan film "Soul" yang telah memperluas pandangan mereka mengenai hubungan manusia dengan adegan-adegan yang mengingatkan mereka pada momen penting dalam hidup.

Keduanya juga mengingat momen titik balik kehilangan seseorang terdekat dalam hidup mereka. Bagi kedua seniman ini, "Soul" telah berhasil berkomunikasi dengan penonton melalui emosi dan momen-momen yang menyentuh hati.

Sesi "live drawing" ini bisa disaksikan lewat kanal YouTube resmi Disney+ Hotstar Indonesia. "Soul" telah tayang di Disney+ Hotstar sejak 25 Desember 2020, ceritanya sendiri menggambarkan hubungan antarmanusia dan menemukan kegembiraan yang tak terduga dalam hidup.

Joe Gardner disuarakan oleh Jamie Foxx adalah seorang guru band sekolah menengah yang mendapatkan kesempatan sekali dalam seumur hidupnya untuk bermain di sebuah klub jazz terbaik yang ada di kota New York.

Satu kesalahan kecil kemudian membawanya dari jalanan kota New York ke The Great Before - sebuah tempat ajaib di mana jiwa-jiwa baru mendapatkan kepribadian, kebiasaan, dan minat sebelum mereka pergi ke Bumi.

Bertekad untuk kembali ke kehidupannya, Joe bekerja sama dengan sebuah jiwa yang unik, 22 (pengisi suara Tina Fey). Tidak seperti jiwa pada umumnya, 22 yang tidak pernah tertarik untuk turun ke Bumi dan menjadi manusia.

Ketika Joe berusaha untuk menunjukkan kepada 22 betapa hebatnya hidup sebagai manusia, Joe justru menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan terpenting dalam kehidupan.

Soul disutradarai oleh chief creative officer dari Pixar Animation Studios, Pete Docter yang karyanya sudah tak asing lagi seperti "Monsters, Inc.", "Up" dan "Inside Out".